سيارة ميني فان | أبرز المعلومات عن سيارات “Minivan” الجديدة بديل التوك توك







سيارة ميني فان الجديدة ضمن مشروعات الحكومة والتي تسعى إليها لاستبدال التكاتك بسيارات ميني فان لحل المشكلات التي يحدثها التوك توك، وسوف تكون آلية العمل بأخذ التوكتوك القديم من سائقه وإعطائه سيارة ميني فان بالتقسيط، بعد تقدير سعر التوكتوك، لأن سيارة ميني فان لها العديد من الممزيات، ومنها ترخيص السيارة وكذلك السرعة واستيعابها لعدد ركاب 7 راكب، وإمكانية السير لمسافات طويلة وانتشارها في المدن بشكل أكثر من التوتوك، حيث تناولت وسائل الإعلام المختلفة خبر اعتزام الحكومة إطلاق مشروع ميني فان والذي يوفر وسائل مواصلات مريحة وسريعة وأكثر أماناً للركاب، وهذا بالإضافة إلى أن سيارة ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي.







استبدال سيارة ميني فان بالتوك توك







هناك مشكلات كثيرة في مصر بطل قصتها التوتوك ولهذا تعمل الحكومة على حل تلك المشكلة، وستكون آلية العمل ببيع التكاتك وذلك بحسب أسعار التكاتك اليوم ومنحهم سيارة ميني فان بديلاً عنه، بعد دفع الفارق على أقساط كوسيلة لنقل الركاب.

مواصفات سيارة ميني فان







تتميز سيارة ميني فان ببعض المميزات المختلفة ومها ما يلي:

عدد الركاب 7 ركاب.

ترخيص السيارة بلوحات معدنية.

سريعة الحركة.

إمكانية السير لمسافات طويلة.

تعمل ميني فان بالغاز الطبيعي.

بالغاز الطبيعي. إمكانية السير في المدن والأماكن لمختلفة.

تستبدل بالتوتكتوك.

يتم سداد فارق السعر على أقساط.







سعر سيارة ميني فان

المبلغ التقريبي لسيارة ميني فان الجديدة يقدر بحوالي 140 ألف جنيه، وهى الحل الأمثل لمشاكل تسعير الأجرة وحل أزمات المواصلات، وتسعى الحكومة الآن إلى تنفيذ آلية التطبيق وإقناع أصحاب التكاتتك باستبداله بسيارة ميني فان الجديدة، وقد وضح النائب محمد إسماعيل على ضرورة تقييم التوتوك بسعر عادل.