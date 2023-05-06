اقتراب طرح الجيل القادم من سيارة مرسيدس إي كلاس 2024 بالمملكة
سوق السيارات العالمي والمحلي بانتظار الطرح القريب لأفضل سيارات السيدان الفاخرة مرسيدس إي كلاس 2024، حيث إن السيارة تأتي بمقصورة داخلية متطورة وذات تقنية عالية، ويتسم المظهر الخارجي لها بالفخامة، وذلك بعد قيام الشركة المنتجة بعمل تغيرات جذرية عليها سواء من الداخل أو الخارج.
سمات سيارة مرسيدس إي كلاس 2024
تأتي سيارة مرسيدس إي كلاس بتجهيزات داخلية متطورة وذات تقنية عالية، فضلًا عن تصميمها الخارجي المميز والفخم، كعادة كافة إصدارات تلك الماركة العالمية في مجال صناعة السيارات الفارهة:-
|المواصفات الداخلية
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|المواصفات الخارجية
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|التقنيات الحديثة بالسيارة
|مزودة من الداخل بـ 5 كاميرات مختلفة:-
|الأنظمة الصوتية
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|التقنيات
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مواصفات مُحرك سيارة مرسيدس إي كلاس 2024
أكدت الشركة المنتجة أن جميع فئات سيارة مرسيدس إي كلاس تأتي بتقنيات هجينة متطورة للغاية؛ الهدف من تواجدها هو العمل على تحسين الأداء الخاص بالمحرك؛ مما ينتج عنه قيادة آمنة وسريعة وقوية على الطرق بمختلف أنواعها.
أما عن سمات المحرك فهي تأتي كما يلي:-
- نوع المحرك: تيربو مقترن بمحرك كهربائي صغير 4 سلندر.
- السعة التخزينية: 2.0 لترًا.
- قوة المحرك : تصل إلى 255 حصانًا.
- عزم الدوران : أقصى عزم يصل حتى 400 نيوتن لكل متر.
في بعض الفئات الأخرى تأتي السيارة:-
- بمحرك 6 سلندر تيربو هايبرد.
- تصل قوته على الطريق إلى 375 حصانًا.
- في حين يُحقق أقصى عزم دوران يصل إلى 500 نيوتن لكل متر.