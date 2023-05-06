اقتراب طرح الجيل القادم من سيارة مرسيدس إي كلاس 2024 بالمملكة

سوق السيارات العالمي والمحلي بانتظار الطرح القريب لأفضل سيارات السيدان الفاخرة مرسيدس إي كلاس 2024، حيث إن السيارة تأتي بمقصورة داخلية متطورة وذات تقنية عالية، ويتسم المظهر الخارجي لها بالفخامة، وذلك بعد قيام الشركة المنتجة بعمل تغيرات جذرية عليها سواء من الداخل أو الخارج.

سمات سيارة مرسيدس إي كلاس 2024

تأتي سيارة مرسيدس إي كلاس بتجهيزات داخلية متطورة وذات تقنية عالية، فضلًا عن تصميمها الخارجي المميز والفخم، كعادة كافة إصدارات تلك الماركة العالمية في مجال صناعة السيارات الفارهة:-

المواصفات الداخلية المقصورة الداخلية مزودة بشاشة كبيرة هايبر سكرين.

الشاشة عبارة عن مزيج بين شاشة معلومات وترفيهية.

مزودة بشاشة أمام الراكب الأمامي متصلة بالسابقة.

شاشة خاصة بلوحة العدادات منفصلة خلف المقود.

شاشة الراكب الأمامي متصلة بأجهزة استشعار.

الشاشة تعمل تلقائيًا عند جلوس الراكب الأمامي.

الشاشة موضوعة بشكل لا يعيق السائق. المواصفات الخارجية تأتي السيارة بتحديثات جمالية فخمة تتسم بالهدوء.

مزودة بشبك أمامي أكبر بقليل من الجيل السابق.

المظهر الخارجي مقتبس من سيارات EQ الكهربائية.

ترتكز على عجلات يتراوح حجمها فيما بين 18 و21 إنش.

مزودة بمصابيح خلفية بتقنية LED أنيقة ومتطورة. التقنيات الحديثة بالسيارة مزودة من الداخل بـ 5 كاميرات مختلفة:- الأولى خاصة بمراقبة السائق.

الثانية خاصة برصد تفاعلات السائق والركاب.

مزودة بتقنية داعمة لتطبيق الأوامر عبر الإشارة.

الكاميرا الثالثة سيلفي مخصصة للاجتماعات.

الرابعة عالية الجودة وكذلك الأمر بالنسبة للخامسة، ويمكن الاستفادة منهما في العديد من الاستخدامات. الأنظمة الصوتية نظام الأوامر الصوتية متطور؛ للتفاعل الذكي مع الركاب.

النظام متاح للتشغيل بعدة لغات عالمية. التقنيات نظام متطور حديث يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. النظام يعمل على حفظ الروتين اليومي للسائق، ومن ثَم الاستجابة السريعة له بمرور الوقت.

مواصفات مُحرك سيارة مرسيدس إي كلاس 2024

أكدت الشركة المنتجة أن جميع فئات سيارة مرسيدس إي كلاس تأتي بتقنيات هجينة متطورة للغاية؛ الهدف من تواجدها هو العمل على تحسين الأداء الخاص بالمحرك؛ مما ينتج عنه قيادة آمنة وسريعة وقوية على الطرق بمختلف أنواعها.

أما عن سمات المحرك فهي تأتي كما يلي:-

نوع المحرك: تيربو مقترن بمحرك كهربائي صغير 4 سلندر.

السعة التخزينية: 2.0 لترًا.

قوة المحرك : تصل إلى 255 حصانًا.

عزم الدوران : أقصى عزم يصل حتى 400 نيوتن لكل متر.

في بعض الفئات الأخرى تأتي السيارة:-