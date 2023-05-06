إطلاق سيارة كيا كارينز 2023 بأسواق المملكة بأسعار تنافسية

تم إطلاق كافة فئات سيارة كيا كارينز 2023 بتجهيزات فل كامل؛ لتقديم مستوى عالٍ جدًا من الأداء على الطريق والرفاهية، ومن ثم الراحة داخل المقصورة الداخلية، حيث إنها تعد استثنائية بالمقارنة مع حجم سيارات الإس يو في، حيث تضم المقصورة الداخلية 3 صفوف من المقاعد، وتأتي بمجموعة من الترقيات عالية الجودة.

أداء محرك سيارة كيا كارينز 2023

تم توفير سيارة كيا كارينز 2023 بخيارين من المحرك، بنظام دفع أمامي في كليهما، وذلك كما يلي:-

مواصفات المحرك الأول مواصفات المحرك الثاني محرك 4 أسطوانات مُتصل بناقل حركة CVT. محرك 4 أسطوانات بنزين تيربو ناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات. تبلغ السعة التخزينية 1.5 لترًا. تبلغ السعة التخزينية 1.4 لترًا. قوة المحرك تصل إلى 115 حصانًا. قوة المحرك تصل إلى 140 حصانًا. يُحقق أقصى عزم دوران 144 نيوتن / متر. يُحقق أقصى عزم دوران 242 نيوتن لكل متر. كفاءة استهلاك وقود تبلغ 16.8 كم / لتر. كفاءة استهلاك وقود 16.1 كم / لتر.

كم يبلغ سعر سيارة كيا كارينز 2023 بالسعودية؟

يتوقف سعر سيارة كيا كارينز 2023 على حسب الفئة الخاصة بها، حيث تأتي كل فئة بعدد محدد من التجهيزات، وتتوفر السيارة بالأسعار التالية من خلال الوكيل الحصري لها بالمملكة كيا الجبر:-

فئة السيارة السعر بالريال السعودي شامل الضريبة فئة LX S1 1.5L 89,698 ريالًا سعوديًا. فئة LX S2 1.5L 93,148 ريالًا سعوديًا. فئة EX 1.5L 98,898 ريالًا سعوديًا. فئة SX 1.5L 111,203 ريالًا سعوديًا. فئة SX 1.4T 111,548 ريالًا سعوديًا.

سمات سيارة كيا كارينز الداخلية

تأتي سيارة كيا كارينز 2023 فل كامل بتجهيزات داخلية على مستوى عالٍ من الجودة، وذلك كما يلي:-

المقاعد مغطاة بالكامل من الجلد، وفي بعض الفئات مغطاة بالقماش مع الجلد.

المقصورة مزودة بشاشة المعلومات والترفيه بمقاس يصل إلى 8 إنش.

الفئات العُليا مزودة بنظام صوت متصل ب 8 سماعات.

مزودة بشاحن لاسلكي للجوال.

تأتي السيارة بنظام الإضاءة المحيطية لمزيد من الأناقة بالداخل.

الجزء الخلفي مزود بستائر على الأبواب الجانبية.

ترقيات سيارة كيا كارينز الجديدة

مزودة بمكيف هواء يمكن التحكم فيه أوتوماتيكيًا، وذلك بالجزء الأمامي من السيارة، في حين أنه متصل بفتحات منتشرة بالصف الثاني والثالث، مع تحكم كامل ومستقل بكافة الأجزاء.

الدرج المتواجد أمام الراكب الأمامي مزود بقنوات تهوية متصلة بالمكيف، من خلال وضع معطر بها تقوم بنشر رائحته بداخل المقصورة.

في حين يتصل نظام التبريد والتدفئة بأماكن تواجد الأكواب؛ للحفاظ على حرارتها سواء باردة أو ساخنة.