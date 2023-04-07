الكشف عن التحديثات الخيالية لسيارة جيب رانجلر 2024 فيس ليفت الجديدة

خلال الفترة الأخيرة شهدت سيارة جيب رانجلر منافسة قوية مع سيارة فورد برونكو؛ الأمر الذي جعل الشركة المنتجة تدعم النسخة الجديدة منها، وذلك بعدد كبير ومميز من التحديثات التقنية التي ليس لها مثيل؛ وهذا بهدف تعزيز تواجدها بين المبيعات العالمية، وقد تم الكشف رسميًا عن تلك التحديثات في معرض نيويورك للسيارات، وسوف نوضح لحضراتكم خلال السطور التالية أبرز تلك التحديثات.

التحديثات الداخلية لسيارة جيب رانجلر 2024

تم دعم السيارة من الداخل بمجموعة من التحديثات التي تُحقق للسائق والراكبين الراحة الكاملة، فقد تم تزويد جميع فئاتها بشاشة عرض خاصة بنظام المعلومات الترفيهية، تعمل بتقنية اللمس ومقاسها يبلغ 12.3 إنش.

تأتي السيارة بفتحات التهوية ذات شكل دائري، تم وضعها في لوحة القيادة بالمنتصف، إلى جانب وضع فتحات للتهوية على شكل مستطيل أسفل شاشة المعلومات الجديدة.

سيارة جيب رانجلر 2024 فيس ليفت حرصت الشركة المنتجة على دعمها بما يزيد عن 85 نظامًا حديثًا خاصًا بالسلامة والأمان ومساعدة سائق، إلى جانب تصميم هيكل السيارة الجاني بشكل أقوى يمكنه تحمل الصدمات.

الفئات الجديدة من السيارة

تأتي بفئتين جديدتين وهما كما يلي:-

مواصفات الفئة الأولى مواصفات الفئة الثانية سبورت S 4xe مزودة بمحرك هجين بالقابس.

ترتكز على عجلات مقاس 20 إنش.

مزودة بعدد كبير من أنظمة السلامة المتطورة. فئة روبيكون X الجديدة المميزة بالسير الآمن على الطرق الوعرة.

مزودة بمقاعد أمامية يمكن ضبطها على 12 وضعًا مختلفًا.

مزودة بنظام سمعي من نوع Alpine متصل بـ 9 مكبرات صوت.

ترتكز على عجلات مقاس 35 إنش.

التحديثات الخارجية لسيارة جيب رانجلر 2024

تأتي مقدمة السيارة من الخارج بمجموعة من التحديثات المحدودة، وهي كما يلي:-

تم دعم الواجهة الأمامية بشبك حجمه أصغر من المعتاد، وذلك عكس المنتشر خلال الفترة الجارية بالسيارات المنافسة.

الشبك الأمامي للسيارة بونش يأتي بطراز Warn، لديه القدرة على سحب 3600 كيلو جرام.

تأتي العجلات التي ترتكز عليها فئات السيارة بتصاميم جديدة وعصرية، تتراوح فيما بين 17 و20 إنش و35 إنش وفقًا للفئة.

مواصفات محرك السيارة

فيما يلي أبرز مواصفات محرك السيارة التي تم الكشف عنها، وهي:-