سعر ومواصفات أفضل سيارة جيب إم جي عائلية
في رحلة بحثك عن سيارة عائلية بمواصفات قياسية لن تجد أفضل من سيارة جيب إم جي rx8 2023، المتوفرة داخل المملكة بعدة فئات لتلائم كافة المستويات، حيث إنها تستمد قوتها على الطريق من محرك ذي إمكانيات مثالية، تصل قوته إلى 220 حصانًا، إلى جانب اتساع مقصورة السيارة الداخلية المميزة والحديثة لحوالي سبعة ركاب.
مواصفات أفضل سيارة جيب إم جي
تتسم سيارة إم جي rx8 2023 بمواصفات مميزة سواء داخليًلا أو خارجيًا، وهي كما يلي:-
|المواصفات الخارجية
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|المواصفات الداخلية
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مواصفات محرك السيارة
يتسم محرك السيارة بمزايا جعلته يقدم أداءً قويًا على الطرق بمختلف أنواعها، منها:-
|نوع المحرك
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|قوة المحرك
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|أقصى عزم دوران
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|معدل التسارع
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|السعة التخزينية
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سعر أفضل سيارة جيب إم جي بالسعودية
يتم تحديد سعر بيع سيارة جيب إم جي وفقًا لفئتها التي تختلف تبعًا لحجم وعدد الإمكانيات، ومن ثم التقنيات والكماليات المتاحة بكل فئة، حيث إن:-
|فئة السيارة
|السعر بالريال السعودي
|إم جي rx8 2023 فئة ستاندرد
|تبدأ من 107,810 ريالًا سعوديًا شامل الضريبة.
|إم جي rx8 2023 فئة كومفرت
|تبدأ من 114,940 ريالًا سعوديًا شامل الضريبة.
|إم جي rx8 2023 فئة لكجري
|تبدأ من 126,210 ريالًا سعوديًا شامل الضريبة.
|إم جي rx8 2023 فئة بلاك إديشن
|تبدأ من 134,375 ريالًا سعوديًا شامل الضريبة.