سعر ومواصفات أفضل سيارة جيب إم جي عائلية

في رحلة بحثك عن سيارة عائلية بمواصفات قياسية لن تجد أفضل من سيارة جيب إم جي rx8 2023، المتوفرة داخل المملكة بعدة فئات لتلائم كافة المستويات، حيث إنها تستمد قوتها على الطريق من محرك ذي إمكانيات مثالية، تصل قوته إلى 220 حصانًا، إلى جانب اتساع مقصورة السيارة الداخلية المميزة والحديثة لحوالي سبعة ركاب.

مواصفات أفضل سيارة جيب إم جي

تتسم سيارة إم جي rx8 2023 بمواصفات مميزة سواء داخليًلا أو خارجيًا، وهي كما يلي:-

المواصفات الخارجية تأتي بخطوط خارجية على الجوانب بارزة.

وهناك خطوط أعلى غطاء المحرك.

مزودة بمرايا جانبية تعمل كهربائيًا.

تأتي بنظام تدفئة عالي المستوى.

ترتكز على جنوط ألومنيوم مقاس 18 أو 20. المواصفات الداخلية مقصورة حديثة وذكية ذات تصميم أنيق.

تتسع السيارة إلى 7 ركاب.

المقاعد مغطاة بالجلد بلمسات ساحرة.

الفئات الأقل مغطاة بقماش فاخر.

المقاعد الأمامية تدعم التدفئة.

الفئة العليا مقاعدها الأمامية تدعم التدفئة والتهوية.

ذاكرة لحفظ إعدادات المقاعد ومرآة.

مزودة بنظام الدخول بدون مفتاح.

شاشة مقاس 7 بوصة.

شاشة مقاس 10.1 بوصة تاتش خاصة بالمعلومات.

مواصفات محرك السيارة

يتسم محرك السيارة بمزايا جعلته يقدم أداءً قويًا على الطرق بمختلف أنواعها، منها:-

نوع المحرك تستمد قوتها من محرك تيربو 2.0 لترًا.

متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزود ب 5 سرعات.

نظام دفع خلفي أو كلي حسب الفئة. قوة المحرك قوة تصل إلى 220 حصانًا. أقصى عزم دوران عزم دوران يبلغ 360 نيوتن لكل متر. معدل التسارع يبدأ من 0 – 100 كم / س في 9.1 ثانية. السعة التخزينية سعة خزان الوقود تصل حتى 70 لترًا.

سعر أفضل سيارة جيب إم جي بالسعودية

يتم تحديد سعر بيع سيارة جيب إم جي وفقًا لفئتها التي تختلف تبعًا لحجم وعدد الإمكانيات، ومن ثم التقنيات والكماليات المتاحة بكل فئة، حيث إن:-