JAECOO J7 الجديدة موديل 2024: الأسعار والمواصفات والتفاصيل

يترقب محبو سيارات الدفع الرباعي حول العالم بحماس كبير الإصدار الجديد من سيارة JAECOO J7 موديل 2024، هذه السيارة ليست مجرد إضافة جديدة لسوق السيارات، بل هي ثورة في عالم السيارات الفاخرة، وتعد بأن تكون منافساً قوياً للعلامات التجارية الأوروبية الراقية.

الإصدار الجديد من JAECOO J7

ينتظر عشاق السيارات الفاخرة إطلاق سيارة JAECOO J7 الجديدة موديل 2024 بشغف، والتي من المتوقع أن تكون بديلاً متميزاً لسيارات مرسيدس، أودي، وبي إم دبليو، وفقاً لصحيفة ذا صن البريطانية، تخطط الشركة الصينية لإطلاق هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، المجهزة بتقنية الذكاء الاصطناعي، في السوق البريطاني العام المقبل.

تصميم وتقنيات سيارة JAECOO J7

تتميز السيارة بتصميم عصري ومتقدم، مع مزيج فريد من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتيح لها التكيف مع الطرق الوعرة والصحراوية، كما يتضمن تصميمها محركين كهربائيين، ومحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، مع شاحن توربيني يولد 197 حصان وعزم دوران 290 نيوتن/متر، تتمتع السيارة بمظهر خارجي ضخم وفخم، مع شبكة رادياتير مميزة، وحصلت على تصنيف أمان من فئة الخمس نجوم.

ميزات الأمان والراحة

تقدم السيارة مجموعة متنوعة من مميزات الأمان النشطة، وتحتوي على فتحة سقف كبيرة، شاشات تفاعلية، وصور بانورامية، تتضمن المقصورة الداخلية تقنيات متقدمة مثل صور بانورامية بزاوية عرض 540 درجة للمساعدة في الركن، ومقاعد مدفأة ومزودة بنظام تهوية، إضافة إلى نظام تحكم كهربائي لتعديل وضعية المقاعد.

تاريخ إطلاق وسعر JAECOO J7

أعلن فيكتور تشانغ، ممثل شيري الدولية لأوتو إكسبريس، أن النموذج الجديد سيكون متاحاً للبيع بحلول يونيو 2024، يجري حالياً تطوير شبكة الوكلاء في المملكة المتحدة، والأسعار لم تتأكد بعد، لكنها من المتوقع أن تتراوح فيما بين 44,511 و 57,228 دولار أمريكي، بفضل تصميمها الفريد وتكنولوجياتها المتقدمة، يُتوقع أن تحقق السيارة نجاحاً كبيراً ومبيعات عالية في الأسواق.

فيما يلي جدول مواصفات السيارة: