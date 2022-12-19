سيارة جاك GA8 موديل 2023 تنطلق بمواصفات جديدة واستثنائية
تم الكشف مؤخرًا عن آخر تحديث لسيارة جاك GA8 موديل 2023، وهي السيارة السيدان التابعة للشركة الصينية GAC، التي كان إطلاق الجيل الأول منها خلال عام 2015، بينما تم الكشف عن الجيل الثاني والحالي للسيارة قبل عامين، وقد خضعت السيارة للعديد من التحديثات مع إعادة تصميم كامل للشكل الخارجي والداخلي إلى جانب إضافة العديد من التقنيات الحديثة إليها.
مواصفات سيارة جاك GA8 2023
تتمتع السيارة بتصميم خارجي يعكس روح الفخامة التي تتمتع بها السيارة، مع مقصورة داخلية مُزودَة بالعديد من التجهيزات للحفاظ على راحة الرُكاب، ومن أهم مواصفات السيارة التالي:-
|التصميم الخارجي
|
|التصميم الداخلي
|
|منظومة الحركة
|
|أدوات السلامة
|
سعر سيارة جاك GA8 موديل 2023
يبدأ سعر السيارة في سوق السيارات السعودي من 27 ألفًا و500 دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 104 آلاف ريالًا سعوديًا مع حساب المبلغ المطلوب للقيمة المُضافة.