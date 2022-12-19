سيارة جاك GA8 موديل 2023 تنطلق بمواصفات جديدة واستثنائية

تم الكشف مؤخرًا عن آخر تحديث لسيارة جاك GA8 موديل 2023، وهي السيارة السيدان التابعة للشركة الصينية GAC، التي كان إطلاق الجيل الأول منها خلال عام 2015، بينما تم الكشف عن الجيل الثاني والحالي للسيارة قبل عامين، وقد خضعت السيارة للعديد من التحديثات مع إعادة تصميم كامل للشكل الخارجي والداخلي إلى جانب إضافة العديد من التقنيات الحديثة إليها.

مواصفات سيارة جاك GA8 2023

تتمتع السيارة بتصميم خارجي يعكس روح الفخامة التي تتمتع بها السيارة، مع مقصورة داخلية مُزودَة بالعديد من التجهيزات للحفاظ على راحة الرُكاب، ومن أهم مواصفات السيارة التالي:-

التصميم الخارجي التصميم الخارجي للسيارة يتمتع بروح الفخامة والرُقِي.

الشبك الأمامي يحتوي على خمسة قضبان مصنوعة من الكروم اللامع، مُزودَة بتصميم ديناميك الطيران.

المصابيح الأمامية جديدة بالكامل.

المصابيح الخلفية تعمل بتقنية الليد، ومُصنَّعَة بدقة من مواد عالية الجودة.

السيارة مرتكزة على جنوط مقاس 18 إنش. التصميم الداخلي المقصورة الداخلية مُزودَة ب 27 وحدة تخزين؛ لرفع مستويات الاستخدام العملي للسيارة.

المقصورة تشتمل على مقعد متعدد الوظائف، مع وسادة رأس يمكن تعديلها في أربعة اتجاهات.

صندوق السيارة سعته تبلغ 500 لتر.

المقصورة مزينة بمجموعة من القطع المضيئة المصنوعة خصيصًا لهذا الموديل من السيارة.

شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 8 إنش.

إمكانية التحكم في السيارة سواء عند تشغيلها أو إيقافها بواسطة ضغطة زر. منظومة الحركة السيارة مُزودَة بمُحرِك مكون من 4 أسطوانات، 4 سلندر.

سعته 2 لترًا.

قوته يمكن أن تصل إلى 251 حصانًا.

عزم الدوران الأقصَى يبلغ 390 نيوتن.متر.

المُحرِك مُتصِل بناقل تروس أوتوماتيكي للحركة مُزوَد بست سرعات.

معدل استهلاك السيارة للوقود يبلغ 12.8 كيلو مترًا / لترًا.

نظام تعليق أمامي عالي الأداء. أدوات السلامة النظام الإلكتروني للحفاظ على ثبات السيارة “ESP”.

نظام المساعدة في الفرملة “HBA”.

ونظام منع رجوع السيارة للخلف عند التوقف خلال صعود المرتفعات.

آلية توزيع الكبح على جميع الفرامل “EPB”، إلى جانب التثبيت التلقائي.

نظام مراقبة ضغط الهواء على الإطارات.

كاميرا للرؤية الخلفية بزاوية عريضة تبلغ 180 درجة.

سعر سيارة جاك GA8 موديل 2023

يبدأ سعر السيارة في سوق السيارات السعودي من 27 ألفًا و500 دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 104 آلاف ريالًا سعوديًا مع حساب المبلغ المطلوب للقيمة المُضافة.