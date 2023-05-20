“iX5 Hydrogen” أول أسطول تجريبي تطلقه BMW في الشرق الأوسط

أعلنت شركة BMW عن إطلاقها أسطول تجريبي، من سيارتها BMW iX5 Hydrogen وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتوقعت الشركة أن يثبت الأسطول التجريبي ملاءمته بين الأنظمة القيادية، الخالية من الانبعاثات الضارة، في الاستخدام اليومي على جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وشاهد عدد من الإعلاميين أولا، السيارة BMW iX5 Hydrogen وكونوا انطباعهم عنها بواسطة تجارب وقيادة لها.



وصرح نائب الرئيس الأول لمجموعة BMW في آسيا، وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، أن طرح هذا النموذج التجريبي من شركة BMW في الشرق الأوسط، يعد نقطة تحول للشركة في التنقل المستدام بالمنطقة، وأضاف أن ذلك جاء فضلا عن المبادرات، التي سوف تطلقها شركة BMW في أسواق منطقة الشرق الأوسط، كما أكد أنه على يقين أن أسطول BMW iX5 Hydrogen التجريبي، سيعزز من أهمية استخدام الهيدروجين، كبديل خالِ من انبعاثات الوقود الضارة، كما أضاف أن هناك أسواقا لن تعتمد كليا على السيارة ذات المحركات الكهربائية، لذلك فإن الهيدروجين بديل واستكمال جيد للتنقل الكهربائي، مما يوفر في هذه الأسواق انتقالا سهلا إلى وسائل التنقل، الخالية من انبعاثات الوقود المضرة، والتنقل باستخدام الهيدروجين يعد أفضل الخيارات المتاحة، وأكثرها كفاءة وأمانا بين أنواع الطاقة المتجددة، لأنه لا يحقق انبعاثات كربونية ضارة بالبيئة، ومن المتوقع بحلول 2050 سيكون الهيدروجين، البديل الأساسي للوقود الكربوني في منطقة الشرق الأوسط والعالم.



تم عرض السيارة BNW iX5 Hydrogen كسيارة تجريبية أول مرة، في المعرض الدولي للسيارات IAA في عام 2019، وتعتمد على استطاعة توليد نظام الدفع بقوة إجمالية عالية تبلغ 170 حصانا، عن طريق خلايا الوقود عالي الكفاءة من الجيل التالي، ومع محرك كهربائي يعمل بتقنية BMW eDrive من الجيل الخامس، فإن مجموعة الدفع تبلغ قوتها 401 حصان، على الطرق وهي القوة القصوى، كما يوجد بها خزانان لتخزين الهيدروجين بديل الوقود، مع قدرة ضغط 700 بار، وقد صنع الخزانين من بلاستيك، مدمج بألياف الكربون CFRP وبذلك تستطيع تخزين ما يقارب من 6 كم هيدروجين، مما يكفي لتجاوز مسافة تصل إلى 504 كيلو متر، ويتم ملء الخزانين في ثلاث أو أربع دقائق فقط، لذا فإن السيارة

BMW iX5 Hydrogen تضمن متعة قيادة قصوى، لمسافات طويلة، مع عدم إضاعة الكثير من الوقت في محطات الشحن، ومما لا شك فيه أن هذه ميزة تحتاجها منطقة الشرق الأوسط، في ظل عدم إمكانية توفر شحن المركبات الكهربائية بالمنطقة في الوقت الحالي، فجاءت BMW iX5 Hydrogen لتصبح هي البديل الأمثل في المنطقة.