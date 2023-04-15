أحدث السيارات العائلية سوزوكي جراند فيتارا موديل 2023 بسعر يبدأ من 80 ألف ريالًا
تعد سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2023 الجديدة عائلية في المقام الأول، ففضلًا عن توافرها بأسعار اقتصادية بأسواق المملكة لدى الوكيل الحصري لها “نجيب أوتو”، تم دعمها بعدد كبير من أنظمة مساعدة السائق والأمان؛ لتحقيق قيادة آمنة وسريعة بفضل محركها القوي، إلى جانب تصميمها الفاخر والأنيق سواء داخليًا أو خارجيًا.
مواصفات سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2023
تأتي السيارة بمجموعة من التجهيزات الداخلية والخارجية، التي جعلتها رائدة في مجال السيارات المنافسة، نذكر أبرزها فيما يلي:-
|مواصفات السيارة الخارجية
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|مواصفات السيارة الداخلية
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مواصفات السيارة وأدائها على الطريق
تأتي السيارة بعدد كبير من أحدث أنظمة مساعدة السائق وتوفير الأمان أثناء القيادة على الطريق، في حين أن السيارة تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سوف نوضح سماته بالتفصيل في الجدول التالي:-
|مواصفات محرك السيارة
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|أبرز أنظمة الأمان ومساعدة السائق
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أسعار سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2023
تتوفر كافة فئات السيارة الأربع لدى الوكيل الحصري لها بالمملكة، وهو شركة “نجيب أوتو” الذي يوفرها بأسعار تنافسية، وهي كما يلي مع العلم أنها شاملة قيمة الضريبة المضافة:-
|فئة السيارة
|السعر بالريال السعودي
|فئة GL دفع أمامي
|يبلغ سعرها 80,385 ريالًا سعوديًا.
|فئة GLX دفع أمامي
|يبلغ سعرها 87,285 ريالًا سعوديًا.
|فئة GLX دفع أمامي
|يبلغ سعرها 90,735 ريالًا سعوديًا.
|فئة GLX دفع رباعي
|يبلغ سعرها 101,085 ريالًا سعوديًا.