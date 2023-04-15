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أحدث السيارات العائلية سوزوكي جراند فيتارا موديل 2023 بسعر يبدأ من 80 ألف ريالًا

شذى علي

تعد سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2023 الجديدة عائلية في المقام الأول، ففضلًا عن توافرها بأسعار اقتصادية بأسواق المملكة لدى الوكيل الحصري لها “نجيب أوتو”، تم دعمها بعدد كبير من أنظمة مساعدة السائق والأمان؛ لتحقيق قيادة آمنة وسريعة بفضل محركها القوي، إلى جانب تصميمها الفاخر والأنيق سواء داخليًا أو خارجيًا.

مواصفات سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2023

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تأتي السيارة بمجموعة من التجهيزات الداخلية والخارجية، التي جعلتها رائدة في مجال السيارات المنافسة، نذكر أبرزها فيما يلي:-

مواصفات السيارة الخارجية
  • واجهة أمامية مزودة بشبكة كبيرة متعددة الأضلاع.
  • مع إضافة شعار العلامة اليابانية سوزوكي S بالشبكة.
  • مُجهزة بمصابيح أمامية ثلاثية تعمل بتقنية LED.
  • بها خطوط انسيابية تبدأ من الواجهة وحتى الخلف في كلا الجانبين.
  • عجلات السيارة مصنوعة من الألومنيوم.
  • مزودة بمرايا جانبية تعمل كهربائيًا مع مؤشرات انعطاف.
  • مُجهزة بفتحة سقف مميزة.
  • تأتي بمصابيح خلفية جذابة.
  • مع طباعة واضحة لشعار سوزوكي جراند فيتارا.
مواصفات السيارة الداخلية
  • داخليًا السيارة تتسع لـ 5 ركاب.
  • مقاعد مريحة مغطاة بالجلد.
  • إمكانية التعديل اليدوي لمقعد السائق والراكب بجانبه.
  • مزودة بعجلة قيادة متعددة الوظائف بكسوة من الجلد.
  • شاشة معلومات تعمل باللمس مقاس 9 بوصة.
  • نظام صوتي مكون من 4 سماعات.

مواصفات سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2023

مواصفات السيارة وأدائها على الطريق

تأتي السيارة بعدد كبير من أحدث أنظمة مساعدة السائق وتوفير الأمان أثناء القيادة على الطريق، في حين أن السيارة تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سوف نوضح سماته بالتفصيل في الجدول التالي:-

مواصفات محرك السيارة 
  • محرك السيارة رباعي الأسطوانات.
  • السعة الداخلية له تبلغ 1.5 لترًا.
  • يقوم بإنتاج قوة تصل إلى 101 حصانًا.
  • أقصى عزم للدوران يبلغ 136 نيوتن.
  • مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي يوفر 6 سرعات.
  • مُعدل استهلاك الوقود يبلغ 19.8 كم.
أبرز أنظمة الأمان ومساعدة السائق
  • 6 وسائد هوائية (أمامية للسائق وستائرية وجانبية).
  • نظام ثبات إلكتروني.
  • نظام تثبيت السرعة.
  • مكابح مانعة للانغلاق.
  • نظام التحكم في قوة الجر.
  • التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح.
  • نظام مساعد لصعود وهبوط المرتفعات.
  • كاميرا رؤية خلفية ذات رؤية عالية.
  • كاميرا توضيحية 360 درجة.

أسعار سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2023

تتوفر كافة فئات السيارة الأربع لدى الوكيل الحصري لها بالمملكة، وهو شركة “نجيب أوتو” الذي يوفرها بأسعار تنافسية، وهي كما يلي مع العلم أنها شاملة قيمة الضريبة المضافة:-

فئة السيارة السعر بالريال السعودي
فئة GL دفع أمامي يبلغ سعرها 80,385 ريالًا سعوديًا.
فئة GLX دفع أمامي يبلغ سعرها 87,285 ريالًا سعوديًا.
فئة GLX دفع أمامي يبلغ سعرها 90,735 ريالًا سعوديًا.
فئة GLX دفع رباعي يبلغ سعرها 101,085 ريالًا سعوديًا.

أسعار سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2023

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شذى علي

كاتبة مقالات لدي كبرى المواقع العربية، درست اللغة العربية لمدة أربع سنوات، شغوفة بالتعليم والتعلم دائمًا، أسعى إلى إثراء المواقع بالمعلومات العلمية الدقيقة في أكثر من مجال.

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