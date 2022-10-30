وقود الديزل أنواعه ومميزاته لمحرك السيارة

وقود الديزل هو سائل قابل للاشتعال من المشتقات النفطية، يُستعمل كوقود لمحركات السيارات، خاصة محركات الديزل، يتميز وقود الديزل بارتفاع قيمته الحرارية عند مقارنته بغيره من أنواع الوقود الأخرى، إذ يُقدِّم عزمًا قويًّا واقتصاديًّا في نفس الوقت.

مميزات استخدام وقود الديزل

يمتلك وقود الديزل تركيبًا كيميائيًّا غنيًّا بالكربون والهيدروجين، مقارنة بغيره من المشتقات النفطية، لذلك يعتبر مميزًا عن غيره من النفطيات، فيما يلي:

طاقة احتراقه أبطأ.

له كثافة نوعية أعلى.

ثمنه رخيص، ولا يتكاثف بسرعة.

لا يحتاج للعديد من عمليات التكرير.

يمتاز وقود الديزل بطاقته الحرارية التي تصل إلى 147,000 وحدة حرارية في الجالون الواحد (الجالون = 3.8 لتر).

يستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية، التي تحتاج إلى قوة عالية، مثل: شاحنات النقل، والحافلات، والقوارب، والآلات والجرارات الزراعية، والقطارات، والرافعات بمختلف أنواعها.

بالإضافة إلى أن وقود الديزل له دور في تعزيز الاقتصاد العالمي، ومستويات المعيشة، إذ يستخدم أيضًا فيما يلي:

النقل الطُرُقي.

النقل غير الطُرُقي (المناجم، البناء).

الزراعة.

نقل السكك الحديدية.

النقل البحري.

إنتاج الكهرباء.

النقل العسكري.

أنواع زيت الديزل

توجد أنواع مختلفة من زيت الديزل في الأسواق، إذ تختلف في الجودة والكفاءة في تشحيم المحرك، ومن أشهر تلك الأنواع ما يلي:

Motul 8100x-cess.

Hybrid formula oil.

Synthetic oil.

Laucas oil cj-4.

Conventional oil.

كيف يمكن الحصول على وقود الديزل؟

يمكن الحصول على وقود الديزل من خلال محطات بيع وقود الديزل الموجودة بالمملكة، ويمكنك معرفة أقرب محطة وقود عبر الدخول إلى Google Map، واتباع الخطوات التالية:

توجه إلى متصفح جوجل على الإنترنت.

اكتب العبارة الآتية: (أقرب محطة ديزل من موقعي الآن).

قم بتفعيل خاصية تحديد الموقع الجغرافي من جوالك.

سوف تظهر لك جميع محطات الديزل القريبة من موقعك.

الديزل والبيئة

لا شك أن مشكلة التلوث البيئي، تعتبر أحد أهم المشاكل التي تواجهها الدول، فالتلوث له عدد من المصادر، تُعتبر أشهرها الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود النفطي، مثل الديزل، الذي ينتج كثيرًا من الانبعاثات الضارة بالغلاف الجوي، بسبب وجود عنصر الكبريت في مكوّناته، ومن أخطر الانبعاثات، مركبات النيتروجين، وثاني أكسيد الكربون الضارة.