سيارة شيفروليه ترافرس 2023 تواكب التقدم التكنولوجي بمواصفاتها المتطورة
تُعَد سيارة شيفروليه ترافرس موديل 2023 التي تنتمي لفئة SUV واحدة من أهم سيارات العلامة الأمريكية داخل السوق السعودي، وتتمتع السيارة بمجموعة من التجهيزات الخارجية والداخلية المتطورة والتي تمنح الرُكاب شعورًا بالراحة والرفاهية، بالإضافة إلى كونها مناسبة للرحلات العائلية حيث يمكنها أن تتسع لثمانية رُكاب.
مواصفات سيارة شيفروليه ترافرس 2023
تأتي السيارة بتصميم خارجي جريء ومميز مع مقصورة مريحة، وتتمتع السيارة بالمواصفات التالية:-
|التصميم الخارجي
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|التصميم الداخلي
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|منظومة الحركة
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|أدوات السلامة
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سعر سيارة Chevrolet Traverse 2023
يمكن إيجاد الفئات المختلفة من سيارة شيفروليه ترافرس في السوق السعودي بالأسعار التالية:-
- فئة شيفروليه ترافرس LS يبدأ سعرها من حوالي 146.300 ألف ريالٍ سعودي.
- فئة شفروليه ترافرس LT قماش يبلغ سعرها حوالي 152.200 ألف ريالٍ سعودي.
- فئة شيفروليه ترافرس LT جلد يبدأ سعرها من 181.400 ألف ريالٍ سعودي.
- فئة شفروليه ترافرس RS يبلغ سعرها حوالي 192.800 ألف ريالٍ سعودي.
- فئة شفروليه ترافرس PREMIER يبلغ سعرها حوالي 197.300 ألف ريالٍ سعودي.