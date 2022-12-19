سيارة شيفروليه ترافرس 2023 تواكب التقدم التكنولوجي بمواصفاتها المتطورة

التصميم الخارجي الشبك الأمامي يحتل مساحة كبيرة من واجهة السيارة، ويأتي في صورة خطوط جريئة مرتبة بطريقة أفقية.

مرايا خارجية يمكن تعديلها وطيَّها كهربائيًا.

المصابيح الخلفية تعمل بتقنية الليد، ومتصلة مع بعضها البعض بخط أسود يتوسطه شعار شيفروليه.

زجاج السيارة يمكنه امتصاص أشعة الشمس.

فتحة بانورامية في السقف.

السيارة مرتكزة على جنوط من الألومنيوم بمقاسات مختلفة تتراوح فيما بين 18، 19، 20 بوصة.

باب في الخلف يمكن فتحه كهربائيًا عن طريق حركة واحدة بواسطة القدم.

التصميم الداخلي المقصورة مُزودَة بالعديد من اللمسات الفاخرة بداية من الخامات وحتى التقنيات المتطورة، تلك التي تجعل تَعامُل الركاب مرنًا مع أنظمة السيارة.

السيارة يمكنها أن تتسع لسبعة أو ثمانية ركاب تبعًا للفئة.

المقاعد مُغطاة بالقماش أو الجلد.

إمكانية تعديل المقعد الخاص بالسائق يدويًّا في ستة اتجاهات.

عجلة القيادة متعدد الوظائف ومَكسوَّة بالجلد.

النظام الصوتي Bose، مُزوَد بعشر مكبرات للصوت.

نظام التحكم الكهربائي بمقاعد الصف الثالث.

منظومة الحركة السيارة مُزودَة بمحرك بنزين مُكون من 6 أسطوانات.

سعته 3.6 لترًا.

قوته يمكن أن تصل إلى 310 حصانًا.

عزم الدوران الأقصَى يبلغ 361 نيوتن.متر.

المُحرِك متصل بناقل أوتوماتيكي للحركة مُزوَد بتسع سرعات.

تسارع السيارة يبدأ من السكون حتى يصل إلى 100 كيلو متر/ ساعة خلال 7.7 ثانية.

السرعة القصوى للسيارة تبلغ 208 كيلو مترًا / ساعة.