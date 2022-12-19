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سيارة شيفروليه ترافرس 2023 تواكب التقدم التكنولوجي بمواصفاتها المتطورة

شذى علي

تُعَد سيارة شيفروليه ترافرس موديل 2023 التي تنتمي لفئة SUV واحدة من أهم سيارات العلامة الأمريكية داخل السوق السعودي، وتتمتع السيارة بمجموعة من التجهيزات الخارجية والداخلية المتطورة والتي تمنح الرُكاب شعورًا بالراحة والرفاهية، بالإضافة إلى كونها مناسبة للرحلات العائلية حيث يمكنها أن تتسع لثمانية رُكاب.

مواصفات سيارة شيفروليه ترافرس 2023 

تأتي السيارة بتصميم خارجي جريء ومميز مع مقصورة مريحة، وتتمتع السيارة بالمواصفات التالية:-

التصميم الخارجي 
  • الشبك الأمامي يحتل مساحة كبيرة من واجهة السيارة، ويأتي في صورة خطوط جريئة مرتبة بطريقة أفقية.
  • مرايا خارجية يمكن تعديلها وطيَّها كهربائيًا.
  • المصابيح الخلفية تعمل بتقنية الليد، ومتصلة مع بعضها البعض بخط أسود يتوسطه شعار شيفروليه.
  • زجاج السيارة يمكنه امتصاص أشعة الشمس.
  • فتحة بانورامية في السقف.
  • السيارة مرتكزة على جنوط من الألومنيوم بمقاسات مختلفة تتراوح فيما بين 18، 19، 20 بوصة.
  • باب في الخلف يمكن فتحه كهربائيًا عن طريق حركة واحدة بواسطة القدم.
التصميم الداخلي 
  • المقصورة مُزودَة بالعديد من اللمسات الفاخرة بداية من الخامات وحتى التقنيات المتطورة، تلك التي تجعل تَعامُل الركاب مرنًا مع أنظمة السيارة.
  • السيارة يمكنها أن تتسع لسبعة أو ثمانية ركاب تبعًا للفئة.
  • المقاعد مُغطاة بالقماش أو الجلد.
  • إمكانية تعديل المقعد الخاص بالسائق يدويًّا في ستة اتجاهات.
  • عجلة القيادة متعدد الوظائف ومَكسوَّة بالجلد.
  • النظام الصوتي Bose، مُزوَد بعشر مكبرات للصوت.
  • نظام التحكم الكهربائي بمقاعد الصف الثالث.
منظومة الحركة 
  • السيارة مُزودَة  بمحرك بنزين مُكون من 6 أسطوانات.
  • سعته 3.6 لترًا.
  • قوته يمكن أن تصل إلى 310 حصانًا.
  • عزم الدوران الأقصَى يبلغ 361 نيوتن.متر.
  • المُحرِك متصل بناقل أوتوماتيكي للحركة مُزوَد بتسع سرعات.
  • تسارع السيارة يبدأ من السكون حتى يصل إلى 100 كيلو متر/ ساعة خلال 7.7 ثانية.
  • السرعة القصوى للسيارة تبلغ 208 كيلو مترًا / ساعة.
أدوات السلامة 
  • نظام الفرامل الغير قابلة للانغلاق.
  • نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة.
  • نظام المساعدة أثناء تسلق المرتفعات.
  • آلية تثبيت مقاعد الأطفال.
  • نظام مراقبة ضغط الهواء على الإطارات.
  • وسائد هوائية في الأمام وعلى الجانبين.
  • التنبيه بحركة المرور من الخلف.

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سعر سيارة Chevrolet Traverse 2023

يمكن إيجاد الفئات المختلفة من سيارة شيفروليه ترافرس في السوق السعودي بالأسعار التالية:-

  • فئة شيفروليه ترافرس LS يبدأ سعرها من حوالي 146.300 ألف ريالٍ سعودي.
  • فئة شفروليه ترافرس LT قماش يبلغ سعرها حوالي 152.200 ألف ريالٍ سعودي.
  • فئة شيفروليه ترافرس LT جلد يبدأ سعرها من 181.400 ألف ريالٍ سعودي.
  • فئة شفروليه ترافرس RS يبلغ سعرها حوالي 192.800 ألف ريالٍ سعودي.
  • فئة شفروليه ترافرس PREMIER يبلغ سعرها حوالي 197.300 ألف ريالٍ سعودي.

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شذى علي

كاتبة مقالات لدي كبرى المواقع العربية، درست اللغة العربية لمدة أربع سنوات، شغوفة بالتعليم والتعلم دائمًا، أسعى إلى إثراء المواقع بالمعلومات العلمية الدقيقة في أكثر من مجال.

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