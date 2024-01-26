BYD تعيد تعريف السيارات الكهربائية

في ظل التنافس الشديد في مجال السيارات الكهربائية، تبرز BYD، العلامة الصينية الرائدة، بتحقيق إنجازات غير مسبوقة، متفوقة على تسلا الرائدة سابقًا في هذا المجال، تسعى BYD الآن لتعزيز مكانتها عبر استثمار ضخم يهدف لتطوير تكنولوجيا السيارات الذكية.

عصر جديد من السيارات الذكية

مع إعلان BYD عن منصة Xuanji، تفتح الشركة بابًا جديدًا نحو الابتكار، هذه المنصة، مجهزة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والاتصال الشبكي، بما في ذلك دعم شبكات 5G والتكامل مع الأقمار الصناعية والحساسات المتقدمة، ستكون قلب الإصدارات القادمة من BYD، وستمثل نقلة نوعية في مجال السيارات الذكية.

تطورات مبتكرة في إصدارات BYD

يعكف فريق العمل في BYD، المعروف بأناقة تصاميمه وأسعاره التنافسية، على تقديم مزايا تقنية متقدمة ترتقي بسياراتها إلى مستوى جديد، من بين هذه التقنيات:

نظام قيادة ذاتي متطور يتيح للسائقين التحكم في السيارة دون الحاجة إلى استخدام المقود أو الدواسات في بعض السيناريوهات، مع تطبيقه بالفعل في سيارة “دينزا N7”.

السيارة يانغ وانغ U8، التي تأتي مع طائرة درون صغيرة قابلة للتخزين في صندوق خاص، ومقود قابل للتحويل إلى وحدة تحكم بألعاب الفيديو.

حساسات متطورة تتيح فتح أبواب السيارة بمجرد التلويح.

توسعات شاملة لBYD

BYD لا تكتفي بالتطوير التكنولوجي فحسب، بل تمتد خططها لتشمل صناعة سفن الشحن الخاصة بها، والتي قد تكون قادرة على نقل 7,000 مركبة دفعة واحدة، وفي مجال القيادة الذكية، يشهد فريق التطوير نموًا متزايدًا، حيث يضم الآن أكثر من 4000 متخصص، بما في ذلك 3000 مهندس برمجيات، مما يؤكد التزامها بالريادة في عالم السيارات الكهربائية والذكية.