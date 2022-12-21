سيارة بويك إنكور 2024 GX تظهر من خلال صور تجسسية جديدة

قامت عدسات جواسيس السيارات مؤخرًا بالتقاط مجموعة من الصور الجديدة لسيارة بويك إنكور 2024 GX داخل حدود أمريكا الشمالية، لتُظهِر هذه الصور تصميمها الخارجي المُحدَّث بالكامل، ومن المُتوقَع أن تنطلق السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات خلال العام القادم أو الذي يليه، والتي تضم لغة التصميم الحديثة التابعة للعلامة التجارية، وقد ظهر هذا الطراز الصغير للمرة الأولَى خلال عام 2019.

مواصفات سيارة بويك إنكور 2024 GX

من المُوقع أن تتمتع السيارة بالعديد من التجهيزات الحديثة، والتي من أهمها التالي:-

التصميم الخارجي المظهر الخارجي الحديث يشبه إلى حد ما سيارة بويك انفيستا.

المصابيح النهارية تأتي بتصميم ضيق في الأعلى، مع مجموعة من المصابيح الأمامية المثبتة في الأسفل عند فتحات الزاوية الزائفة.

إضافة الشارة الجديدة للعلامة التجارية بويك Buick المعروفة بالدروع مع عدم تغطية الدروع بواسطة دائرة، وذلك عند مقدمة السيارة وفي الوسط. التصميم الداخلي إضافة المجموعة الأكبر من التحديثات للمقاعد الأمامية.

لوحة القيادة الجديدة مُزودَة بشاشة كبيرة مكونة من قطعة واحدة ومثبتة على نمط عائم، مع إضافة شاشتين رقميتين خلف اللوحة.

شاشة السائق تتضمن مقياس لحساب سرعة الدوران، إلى جانب قراءة رقمية بسيطة لسرعة السيارة. أدوات الرفاهية إضافة قرص واحد بين السائق والشاشة المركزية؛ للتحكم في مستوَى الصوت للستيريو.

الوظائف الحساسة الخاصة باللمس موجودة على يسار الشاشة المركزية.

إضافة مجموعة من الضوابط اليدوية للتحكم في نظام المناخ داخل السيارة، تشبه تلك المستخدمة في سيارة إنكور GX الحالية.

التصميمات الخاصة بالكونسول المركزي وساق النقل بالإضافة إلى حوامل الأكواب تشبه الموجودة في الطرازات الأقدم. منظومة الحركة من المُتوقع أن تتضمن السيارة الجديدة نفس منظومة الحركة المتواجدة في الطراز الحالي، والتي تتميز بالتالي:- محركين كل واحد منهما مكون من 3 أسطوانات.

سعتهما 1.2 لترًا، و1.3 لترًا.

يمكنهما إنتاج قوة تصل إلى 137 حصانًا و155 حصانًا على التوالي.

كِلا المحركين متناغمين مع علبة تروس نوعية CVT، يمكنهما إرسال الطاقة إلى المحور الأمامي.

إضافة خيار AWD مُزوَد بتسع سرعات.

موعد انطلاق سيارة بويك إنكور GX 2024

ظهرت السيارة للمرة الأولَى في الصين، ويبدو أن الشركة ليست مهتمة بإخفاء التفاصيل الخاصة بهذه السيارة في أمريكا؛ لذلك من المُحتمل أن يتم إطلاقها رسميًا لأول مرة قريبًا في ربيع 2023 كموديل لعام 2024.