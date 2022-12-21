سيارة بويك إنكور 2024 GX تظهر من خلال صور تجسسية جديدة
قامت عدسات جواسيس السيارات مؤخرًا بالتقاط مجموعة من الصور الجديدة لسيارة بويك إنكور 2024 GX داخل حدود أمريكا الشمالية، لتُظهِر هذه الصور تصميمها الخارجي المُحدَّث بالكامل، ومن المُتوقَع أن تنطلق السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات خلال العام القادم أو الذي يليه، والتي تضم لغة التصميم الحديثة التابعة للعلامة التجارية، وقد ظهر هذا الطراز الصغير للمرة الأولَى خلال عام 2019.
مواصفات سيارة بويك إنكور 2024 GX
من المُوقع أن تتمتع السيارة بالعديد من التجهيزات الحديثة، والتي من أهمها التالي:-
|التصميم الخارجي
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|التصميم الداخلي
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|أدوات الرفاهية
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|منظومة الحركة
|من المُتوقع أن تتضمن السيارة الجديدة نفس منظومة الحركة المتواجدة في الطراز الحالي، والتي تتميز بالتالي:-
موعد انطلاق سيارة بويك إنكور GX 2024
ظهرت السيارة للمرة الأولَى في الصين، ويبدو أن الشركة ليست مهتمة بإخفاء التفاصيل الخاصة بهذه السيارة في أمريكا؛ لذلك من المُحتمل أن يتم إطلاقها رسميًا لأول مرة قريبًا في ربيع 2023 كموديل لعام 2024.