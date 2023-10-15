BMW X2 2024 الجديدة تكشف النقاب بتصميم رياضي وسقف بأسلوب الكوبيه ومحركات أقوى

وسيكون الكشف العالمي الأول للسيارة في معرض Japan Mobility Show في طوكيو هذا أكتوبر.

يتميز التصميم الجديد بخط سقف ينساب بأسلوب الكوبيه، مع واجهة أمامية مستقيمة وأقواس عجلات واسعة، لمنح السيارة مظهراً رياضياً ثابتاً.

كما تتوفر السيارة بمحركين، الأول 4 أسطوانات بقوة 241 حصاناً، والثاني أقوى بـ312 حصاناً، وكلاهما مع ناقل حركة ثنائي القابض بـ 7 سرعات.

وداخلياً، تأتي X2 الجديدة مع نظام iDrive 9 الجديد وشاشتين منحنيتين، ومساحة أكبر للركاب والأمتعة.