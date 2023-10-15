BMW X2 2024 الجديدة تكشف النقاب بتصميم رياضي وسقف بأسلوب الكوبيه ومحركات أقوى
بعد عمليات التشويق التي قامت بها شركة BMW مؤخراً، تم الكشف رسمياً عن طراز X2 2024 الجديدة، والتي ستطرح في الأسواق العالمية في مارس المقبل بتصميم جديد ومحركين وتقنيات متطورة.
وسيكون الكشف العالمي الأول للسيارة في معرض Japan Mobility Show في طوكيو هذا أكتوبر.
يتميز التصميم الجديد بخط سقف ينساب بأسلوب الكوبيه، مع واجهة أمامية مستقيمة وأقواس عجلات واسعة، لمنح السيارة مظهراً رياضياً ثابتاً.
كما تتوفر السيارة بمحركين، الأول 4 أسطوانات بقوة 241 حصاناً، والثاني أقوى بـ312 حصاناً، وكلاهما مع ناقل حركة ثنائي القابض بـ 7 سرعات.
وداخلياً، تأتي X2 الجديدة مع نظام iDrive 9 الجديد وشاشتين منحنيتين، ومساحة أكبر للركاب والأمتعة.
جدول مختصر بالمواصفات
|السمة
|التفاصيل
|الاسم
|BMW X2 2024
|الكشف الأول
|معرض Japan Mobility Show في أكتوبر 2022
|بدء الإنتاج
|مارس 2023
|التصميم الخارجي
|– خط سقف ينساب كالكوبيه
|– واجهة أمامية مستقيمة
|– أقواس عجلات واسعة
|– مظهر رياضي ثابت
|المحركات
|– 4 أسطوانات بقوة 241 حصان
|– محرك أقوى بقوة 312 حصان
|ناقل الحركة
|– ثنائي القابض بـ 7 سرعات
|التصميم الداخلي
|– نظام iDrive 9 الجديد
|– شاشتان منحنيتان
|– مساحة أكبر للركاب والأمتعة