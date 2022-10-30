مراجعة بي ام دبليو الفئة الرابعة BMW Series 4 2022 المواصفات والمميزات والأسعار

يرغب الكثير بامتلاك سيارة مثل BMW Series 4 2022 حيث أنها تقدم مستوى مبهرًا من الفخامة وتجربة القيادة الرياضية دون تضحيات كبيرة، لكن وصولها بسعر مرتفع مقارنة بفئتها وصغر حجمها جعلها تشهد منافسة قوية، لذا دعنا نقدمها لك اليوم.

التصميم:

تأتي بواجهة أمامية ذات شبكة ضخمة تحيط بها اثنين من مصابيح LED الحادة مع فتحات تهوية سفلية وغطاء محرك مائل بقوة إلى الأمام، مما يدل على جدية الفئة الرابعة في تركيزها على الطابع الرياضي ومتعة القيادة كأولوية أولى لها.

من الجوانب، سنجد الاتجاه الرياضي واضحًا بقوة من خلال السقف المائل بشكل حاد والذي يجعل السيارة الأنيقة تأخذ تصميم كوبيه ولكن مع أربعة أبواب لمزيد من العملية، بالإضافة إلى وجود فتحة تهوية خلف العجلات الأمامية لتحسين تدفق الهواء بسرعات عالية.

في الخلف، ستجد مصباحين أماميين عريضين من نوع LED بالتوازي مع أنابيب العادم المزدوجة ذات الفتحات الدائرية.

المقصورة والتقنيات:

داخل المقصورة، ستجد مستوى عاليًا من الرقي والأناقة عبر شاشة عرض رقمية مقاس 12.3 بوصة تعرض أهم تفاصيل أداء السائق، مع شاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصات لنظام المعلومات والترفيه، بالإضافة إلى منافذ USB ودعم لخدمات Apple CarPlay & Android Auto لاسلكيًا، مع خيار نظام صوت من Harman Kardon المتميز وتوفر واي فاي ومكيف هواء وشاحن لاسلكي.

أنظمة الأمان:

حصلت سيارة BMW Series 4 2022 على تصنيف 5 نجوم في اختبارات السلامة الأوروبية Euro NCAP، وتأتي بمستوى عالٍ من تقنيات السلامة بما في ذلك كاميرا الرؤية الخلفية التي تراقب مستوى انتباه السائق على الطريق، تنبيه من الاصطدام الأمامي، مراقبة المشاة، الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، نظام الأمان النشط لإغلاق النوافذ وشد أحزمة المقاعد تحسباً لوقوع أي حوادث وأجهزة استشعار للمساعدة في ركن السيارة.

الأداء والاستهلاك:

يعتمد أداء BMW Series 4 2022 على 4 خيارات مختلفة للمحركات وإليك أنواعها:

محرك رباعي الأسطوانات، 2 لتر تيربو، بقدرة 255 حصانًا، بمعدل استهلاك وقود يبلغ 75 كم / لتر.

محرك سداسي الأسطوانات، 3 لترات تيربو، بقدرة 382 حصانًا، بمعدل استهلاك وقود يبلغ 2 كم / لتر.

محرك سداسي الأسطوانات 3 لترات تيربو بقدرة 473 حصانًا، بمعدل استهلاك وقود يبلغ 29 كم / لتر.

محرك سداسي الأسطوانات 3 لترات تيربو بقدرة 503 أحصنة، بمعدل استهلاك وقود يبلغ 2 كم / لتر.

الأسعار:

تأتي أسعار سيارة BMW الفئة الرابعة في المملكة العربية السعودية بقيمة 262 ألف ريال بعد الضريبة، فيما يأتي سعرها العالمي بقيمة 45600 دولار.