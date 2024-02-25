BMW: نمو قوي في المبيعات والأداء القوي في فئة السيارات الكهربائية

شهدت مجموعة BMW عامًا حافلًا بالإنجازات في 2023، مسجلة أرقام مبيعات قياسية ومحققة أهدافًا هامة في التنقل الإلكتروني، بفضل جهودها الوثيقة مع شركاء التجزئة والتزامها بالابتكار، حققت المجموعة أعلى مستوى مبيعات في تاريخها.

إنجازات مجموعة BMW في 2023

سجلت مجموعة BMW، التي تضم العلامات التجارية BMW، MINI، ورولز-رويس، مبيعات بلغت 2,555,341 سيارة في العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 6.5%، ويمثل هذا الإنجاز رقمًا قياسيًا جديدًا للشركة، مع تسجيل علامات BMW، رولز-رويس وBMW Motorrad مستويات نمو قياسية جديدة.

نجاح التنقل الكهربائي

يوخن غولر، عضو مجلس إدارة BMW AG، أكد على نجاح الشركة في تحقيق أعلى مستوى مبيعات عام 2023، مشيرًا إلى جاذبية العلامات التجارية لدى العملاء، حققت BMW نجاحًا كبيرًا في مجال التنقل الكهربائي، مع تسليم 376,183 سيارة كهربائية كليًا، بزيادة 74.4% عن العام السابق.

النمو في فئة السيارات

علامة بي إم دبليو التجارية حققت نموًا بنسبة 7.3% في عام 2023، مع تسليم 2,253,835 سيارة للعملاء حول العالم، هذا النجاح يعزز من مكانتها كشركة رائدة في قطاع السيارات الفاخرة العالمية، مع تسجيل زيادة كبيرة في مبيعات السيارات الكهربائية.

أداء مميز لشركة BMW M GmbH

شركة BMW M GmbH، المتخصصة في السيارات عالية الأداء، سجلت أفضل نتيجة في تاريخها ببيع 202,530 سيارة في 2023، بزيادة 14.3% عن العام السابق، هذه النتائج تعكس توجه الشركة نحو التنقل الكهربائي، مع تميز طراز BMW i4 M50 كأكثر الطرازات مبيعًا.

نمو قوي لعلامة MINI

حققت علامة MINI نموًا ملحوظًا في فئة السيارات الكهربائية، ببيع 295,474 سيارة في 2023، بزيادة 0.9%، شهدت مبيعات طرازات MINI الكهربائية ارتفاعًا بنسبة 3.5% لتصل إلى 45,261 سيارة، واستمرت MINI Cooper SE الكهربائية في الحفاظ على مكانتها كأكثر طرازات MINI مبيعًا.

رولز-رويس تحقق أعلى مبيعات في تاريخها

علامة رولز-رويس موتور كارز سجلت عامًا حافلًا بالنجاحات والإنجازات، حيث سلمت 6,032 سيارة للعملاء في 2023، وهو أعلى رقم في تاريخ الشركة، وشهدت الشركة نموًا كبيرًا في مشاريع التصميم حسب الطلب، مع توسيع شبكة مكاتبها الدولية.