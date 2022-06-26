BMW تفتتح مصنعها الجديد لإنتاج السيارات الكهربائية وتسعى بقوة لمنافسة Tesla

قامت شركة بي إم دبليو BMW وهي من أكبر شركات السيارات في العالم في الوقت الحلي بافتتاح أحدث مصانعها الذي يعمل على إنتاج السيارات التي تعمل بالبطاريات والطاقة الكهربائية فقط ليرفع إنتاج الشركة من عدد السيارات التي أنتجتها من 700 ألف سيارة في العام الماضي إلى حوالي 830 ألف سيارة المتوقع في العام الحالي.

وبلغت تكاليف إنشاء المصنع الجديد لشركة بي إم دبليو BMW الألمانية حوالي 15 مليار يوان صيني أي حوالي أكثر من 2.2 مليار دولار، الذي تم إنشاؤه في منطقة ليديا الصناعية في مدينة شنيانغ الشِّمالية الشرقية بمقاطعة لياونينغ في الصين.

وهذا المصنع يعد المصنع الثالث لشركة بي إم دبليو BMW في الصين لإنتاج السيارات التي تعمل بالكهرباء، وتسعى الشركة حاليا لزيادة الإنتاج لمنافسة الشركات التي تسيطر على سوق السيارات الكهربائية في الصين وعلى رأسهم شركتي تيسلا Tesla الأمريكية وشركة BYD الصينية، ومازالت تسارع للتقدم علي المنافسين فقد باعت BMW في الربع الأول فقط من هذا العام عدد 208507 سيارة وذلك بزيادة 9.2% عن العام الماضي.

وقد بدأت شركة بي إم دبليو BMW في عملية إنتاج السيارة موديل i3 في هذا المصنع الجديد وهي تعد أول السيارات من الموديلات السيدان الرياضية التي تعمل بالكهرباء بشكل كامل كما أنها متوسطة الحجم ومناسبة خصوصا في الأسواق الصينية وبذلك يزيد عدد نماذج سيارات BMW الكهربائية المتوفرة لعملائها في الصين إلى 13 نموذج متاحين بداية من أول العام المقبل.

أما بالنسبة لهذا المصنع الجديد الصديق للبيئة فقد تم تخطيطه بالكامل من الإنشاء حتى مراحل الإنتاج المختلفة إلى ظهور المنتج النهائي بشكل افتراضي أولا على تطبيق محاكاة افتراضي وسهل ذلك من عملية الإنشاء كما وفر الكثير من المجهود والوقت الذي وصل إلى حوالي 6 شهور كاملين من المخطط لعميلة البناء.