بيجو 3008 موديل 2023؛ تعرف على مواصفات السيارة وأهم مميزاتها

بيجو 3008 موديل 2023؛ إبداع جديد من العلامة الفرنسية الشهيرة (PEUGEOT) التي طرحت سيارة جديدة بمواصفات رائعة تجمع بين القوة والصلابة والديناميكية والنعومة. تعرف معنا على مواصفات السيارة وأهم مميزاتها، وكذلك أهم عوامل الأمان ووسائل الترفيه والكماليات المتوفرة فيها. في هذا المقال سوف نتعرف على أسعار وفئات 3008 Peugeot.

نبذة عن بيجو 3008

تنتمي 3008 Peugeot إلى فئة سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV). تجمع خطوطها القوية بين القوة والصلابة والديناميكية والنعومة. تتمتع بمجموعة من التقنيات الحديثة المبتكرة في عالم السيارات، كما تمتلك مجموعة من أهم وسائل الرفاهية والسلامة. فهي تجمع بين الصلابة والأناقة والتصميم الانسيابي.

أبعاد 3008 Peugeot

أبعاد ومواصفات الهيكل الخارجي ل 3008 في الجدول التالي:

الطول 4447 مم العرض 1601 مم الارتفاع 1624 مم طول قاعدة العجلات 2675 مم سعة خزان الوقود 53 لتر سعة صندوق الأمتعة 510 لتر

مواصفات 3008 Peugeot

تتمتع بيجو 3008 بهيكل خارجي قوي ذو تصميم انسيابي جميل، وتصميم داخلي عصري يجمع بين الشكل الجميل ووسائل الترفيه وعوامل الأمان عالية الجودة.

بيجو 3008 من الخارج

تتمتع بيجو 3008 بكشافات ليد أمامية تعمل عن تشغيل المحرك، بالإضافة إلى مصابيح أمامية مزودة بإضاءة ECO LED. تتمتع بنوافذ كهربائية مزودة بزجاج داكن اللون ومرايات جانبية كهربائية الطي والضبط والتسخين. سقف السيارة أسود اللون مزود بقضبان لحمل الأمتعة، كما أن الفئة الثانية بمزودة بفتحة سقف بانوراما كهربائية. جنوط السيارة سبور مقاس 17 بوصة في الفئة الأولى، ومقاس 18 بوصة في الفئتين الثانية والثالثة، أما الفئة الرابعة فتقف على جنوط سبور مقاس 19 بوصة.

التصميم الداخلي ل 3008 Peugeot

من أهم ما يميز التصميم الداخلي لبيجو 3008 أنها مزودة بتكييف هواء أوتوماتيك ثنائي التبريد. أما الفرش الداخلي للسيارة في الفئة الأولى فهو مصنوع من القماش، وأما الفرش الداخلي للفئة الثانية فهو فرش جلد طبيعي جزئي، أما في الفئتين الثالثة والرابعة فهو جلد طبيعي أسود بالكامل. عدد مقاعد السيارة 5 مقاعد. كما تتمتع بشاشة تاتش مقاس 8 بوصة وشاشة مرآة للهاتف ومخرج كهرباء 12 فولت، بالإضافة إلى مدخلين USB بالخلف وشاحن لاسلكي.

مواصفات محرك بيجو 3008

في الجدول التالي سوف نتعرف على أهم مواصفات محرك السيارة 3008 Peugeot:

نوع المحرك THP عدد السلندرات 4 سلندر السعة اللترية 1600 سي سي قوة المحرك 165 حصان عزم دوران المحرك 240 نيوتن متر نظام الدفع أمامي ناقل الحركة أوتوماتيك 6 سرعات

فئات 3008 Peugeot

تم طرح بيجو 3008 بأربع فئات في الأسواق، نتعرف عليها من خلال الجدول التالي:

الفئة الأولى Active Pack الفئة الثانية Allure Pack الفئة الثالثة GT الفئة الرابعة GT Pack

أنظمة الأمان في بيجو 3008

تمتلك 3008 Peugeot مجموعة من أهم عوامل ووسائل الأمان التي تجعل من قيادة السيارة تجربة مريحة وممتعة. نستعرض سوياً أهم هذه العوامل من خلال السطور التالية:

تمتلك نظام (ABS)الفرامل المانعة للانغلاق.

تتميز بنظام (EBD) لتوزيع قوة الفرامل على العجلات.

تتمتع بنظام تدعيم الفرامل.

بنظام التحكم الديناميكي بالسيارة.

برنامج التحكم الإلكتروني في توازن السيارة.

قفل أوتوماتيكي لغلق الأبواب عند التحرك.

مثبت سرعة يتم التحكم به من خلال عجلة القيادة.

مزودة ب 6 وسائد هوائية.

حساسات ركن أمامي وخلفي.

كاميرا ركن خلفية ملونة.

نظام تحذير عند الانحراف عن الحارة المرورية.

مميزات 3008 Peugeot

تتمتع 3008 بالعديد من المميزات الرائعة، نتعرف على أهم هذه المميزات من خلال النقاط التالية:

زر لتشغيل وإيقاف المحرك.

تشغيل ذكي بدون مفتاح (Remote keyless system).

خاصية التعرف على علامات المرور.

نظام دعم قطني لمقعد السائق.

خاصية تدفئة المقاعد الأمامية.

نظام تدليك بالمقاعد الأمامية.

أسعار بيجو 3008

في الجدول التالي بيان لأسعار السيارة 3008 Peugeot في مصر وبعض الدول العربية:

الفئة السعر في السعودية السعر في مصر السعر في الإمارات Active Pack 119.500 ريال سعودي 649.990 جنيه مصري 109.900 درهم إماراتي Allure Pack 139.150 ريال سعودي 699.990 جنيه مصري غير متوفر حالياً GT 152.950 ريال سعودي 774.990 جنيه مصري 146.900 درهم إماراتي GT Pack غير متوفر حالياً 779.990 جنيه مصري 179.900 درهم إماراتي

في نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا على مواصفات Peugeot 3008 Model 2023 وأهم مميزاتها، كما نكون قد تعرفنا على أهم أنظمة الأمان ووسائل الترفيه والكماليات المتوفرة بالسيارة، بالإضافة إلى أسعار وفئات السيارة في مصر والدول العربية.