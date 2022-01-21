معايير الجودة والأمان.. سعر ومواصفات سيارة شيفروليه كابتيفا ٢٠٢٢

أعلن جميع وكلاء السيارات في مصر الأسعار الجديدة للسيارت مع بداية عام ٢٠٢٢ لجميع أنواع سيارات الملاكي، ومن ضمن هذه القائمة جاءت أسعار السيارة العملاقة شيفروليه كابتيفا ٢٠٢٢، السيارة الأحدث على الإطلاق من شيفروليه والأفضل أيضًا، لها ملايين العشاق ويتهافت على شرائها الكثير من الأفراد، وذلك لأنها تحتوي على العديد من المميزات التي يرغب بها الجميع، كما أن ماركة شيفروليه تعد أحد أفضل أنواع ماركات السيارات العالمية بالنسبة لمعايير الجودة والأمان والترفيه أيضًا.

مواصفات ومميزات سيارة شيفروليه كابتيفا ٢٠٢٢

السيارة تتضمن محرك رباعي الأسطوانات، سعته ١.٥ لتر، أقصى عزم للدوران هو ٢٥٥ نيوتن، كما أنها تتصل بناقل إلكتروني للحركة نوع “CVT”.

السيارة موفرة للبنزين، حيث تصل نسبة الاستهلاك حوالى ٨.٤ لتر عند كل ١٠٠ كم متر.

أما أبعاد السيارة هى (4655 ملم الطول، 1835 ملم أما العرض، 1835 وبالنسبة للارتفاع، 2750 ملم طول قاعدة العجلات)؛ وترتفع عن الأرض حوالى ١٨٥ ملم.

الصندوق الخلفي حجمه كبير وتصل سعته إلى ١٠٥١ لتر.

تحتوي السيارة على ٧ مقاعد، وهي سيارة رياضية متعددة الإستخدام.

تم تزويد السيارة بالعديد من معايير الرفاهية مثل راديو fm.

تتضمن السيارة وسائد هوائية، وكاميرات مراقبة، حساسات خلفية، وفرامل السيارة نوعها مانع للانزلاق وهذا كله ضمن معايير الأمان التي تم تزويدها السيارة بها.

اسعار سيارة شيفروليه كابتيفا موديل العام 2022 في مصر

إليكم أحدث الأسعار الخاصة بالسيارة العملاقة شيفروليه كابتيفيا في مصر: