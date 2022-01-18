رسمياً لادا تعلن تعديل سيارة الدفاع الرباعية NIVA الشهيرة

قامت شركة أوتوفاز التي تقوم بطرح سيارات لاذا الروسية بالإعلان رسميا عن نموذجها الاحداث من المركبات niva الرباعية الدفع، وهي النماذج الجديدة من السيارة والتي جاءت ببعض التعديلات التي جاءت في التصميم الخارجي للسيارة من حيث الهيكل الخارجي، حيث جاء الهيكل الخارجي بنظام ممتص الصدمات، كما جاءت حجرات العجلات وبعض الاجزاء الخاصة بالواجهات من الاطارات البلاستيكية السوداء التي تعمل على حماية السيارة من الخدش ومن الاحتكاك، وتم الكشف عن كافة التعديلات التي جاءت على السيارة الشهيرة NIVA رباعية الدفع، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كافة التفاعل الخاصة بهذه التعديلات الأخيرة.

لادا تعلن تعديل رباعية الدفع الشهيرة NIVA

تعتبر سيارة الدفع الرباعية الشهيرة NIVA واحدة من السيارات الشهيرة في العالم والتي تحظى باعجاب الكثير من العملاء في جميع انحاء العالم، وقد قامت شركة اوتوفاز رسميا بالاعلان عن كافة التفصيل المتعلقة بالمواصفات القياسية الهامة الخاصة بسيارة لادا تبعا للتصميم الجديد والنسخة الجديدة التي تم الاعلان عن اصدارها.

احدث صور سيارة الدفع الرباعية NIVA

أهم مواصفات وتصميم سيارة الدفع الرباعية NIVA

وجاءت النسخة الجديدة من سيارة الدفاع الرباعية NIVA بالكثير من التعديلات التي تضمن الحماية والامان للسيارة من خلال التصميم الخارجي الذي يأتي بنظام مقارن للصدمات والخدش والاحتكاك، حيث جاءت السيارة بهيكل طوله حوالي أربعة متر تقريبا، كما جاء عرض الهيكل180 سم، والذي يأتي ارتفاعه 165 سم، واصل والمسافة بين محوري العجلات فيه حوالي 245 سم، كما جاءت السيارة مصممة ببعض الوسائد الهوائية التي تعمل على حماية الركاب أثناء حدوث الحوادث، وتتضمن السيارة شاشة كبيرة تعمل باللمس من الداخل تأتي بخصائص مميزة تعمل على مراقبة محيط المركبة من خلال الكاميرات، بالاضافة الى وجود أنظمة لتعمل على تدفئة المقاعد والمقود وكذلك نظام الحفاظ على الثبات.