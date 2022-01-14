أسعار ومواصفات تويوتا روميون 2022 المنافس القوي أمام سوزوكي أرتيجا

مع حلول العام الميلادي الجديد تعلن الشركات المنتجة للسيارات عن أحدث منتجاتها لموديل العام، ومنهم شركة تويوتا اليابانية والتي أعلنت عن أحدث إصداراتها وهي السيارة تويوتا روميون 2022، وهي تنتمي إلى عائلى السبعة راكب MPV 7، وتتوفر بالسيارة تويوتا روميون 2022 العديد من المواصفات الرائعة مما يجعلها منافس قوي في سوق السيارات العالمي، كما أنها تميزت بالتصميم الرائع الانسيابي بالإضافة إلى مواصفات الأمان والسلامة والسعر المناسب للإمكانيات المضافة إليها وفي السطور القادمة نكشف عن أسعار السيارة تويوتا روميون الجديدة بعد أن أعلن وكيل العلامة التجارية تويوتا عنها أمس الأربعاء.

أسعار تويوتا روميون 2022

أعلن وكيل العلامة التجارية للسيارات اليابانية تويوتا عن سعر السيارة تويوتا روميون 2022، وهي من السيارات 7 راكب، وتتوفر السيارة بفئتين يتخلفان في التجهيزات وعلى المستهلك اختيار ما يناسبه من الفئتين على حسب احتياجاته وجاء السعر كالتالي:

الفئة الأولى: 280 ألف جنيه.

الفئة الثانية: 310 ألف جنيه.

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وينافس سعر السيارة تويوتا روميون أسعار السيارة سوزوكي أرتيجا 2022 حيث يقتربان من بعضهما في الأسعار والتجهيزات، إلا أن العلامة التجارية تويوتا لها العديد من العملاء نظراً لجودة منتجاتها وتوافر العديد من الإمكانيات والتقنيات بها، بينما بلغ سعر السيارة سوزوكي أرتيجا 2022 بقيمة 293 ألف جنيه وهي متوفرة بفئة واحدة فقط بالأسواق المحلية المصرية.

أبرز مواصفات تويوتا روميون 2022

أعلن وكيل العلامة التجارية تويوتا عن أهم مواصفات السيارة تويوتا روميون 2022 مشيراً إلى أنها تتوافر في الأسواق بفئتين ولكل منهم التجهيزات الخاصة بها ومن أهم المواصفات التي توفرت في السيارة تويوتا روميون ما يلي: