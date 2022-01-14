مواصفات ومميزات السيارة هيونداي ستاريا 2022 الجديدة.. تصميم رائع ومساحة غير متوقعة

صرحت شركة هيونداي عن أحدث إصداراتها من السيارات وهي السيارة ستاريا Staria العائلية وعن قرب طرحها في الأسواق العالمية، وهي تأتي بمواصفات قياسية وتصميم رائع، وهي تصلح لرجال الأعمال والعائلات الكبيرة لما تميزت من وجود هيكل ميني فان انسيابي يصل طوله إلى ما يقرب من خمسة أمتار وعرض يصل إلى 199 سم ولها شكل انسيابي رائع جذاب وعصري، ونشرت شركة هيونداي معلومات عن السيارة الجديدة ستاريا على موقعها الإلكتروني تنوه عن قرب طرحها في الأسواق العالمية.

مواصفات ومميزات السيارة هيونداي ستاريا 2022

قالت شركة هيونداي أن السيارة ستاريا الجديدة تمتع بمستوى عالي من الرفاهية فهي متسعة وتتميز بالراحة كما يمكن إتمام المحادثات وجها لوجه خلال الرحلات، وفي هذه المساحة الواسعة يمكن ممارسة أنماط الحياة مختلفة كما أنها تتسع للعديد من الأغراض ومن أهم المواصفات: