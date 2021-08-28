٦ شركات تستدعي 49 ألف سيارة في كوريا الجنوبية لهذا السبب

في الآونة الأخيرة تم استدعاء أكثر من أربعين ألف سيارة في كوريا الجنوبية من قبل ٦ شركات مختلفة، ومن ضمن هذه الشركات شركة بي ام دبليو الغنية عن التعريف وشركة مرسيدس بنز، وفي الواقع لم يتم الكشف في البداية عن أسباب الاستدعاء ولكن السبب الرئيسي هو إصلاح العيوب التي تتواجد في هذه السيارات.

وقامت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بتوضيح هام ألا وهو أن عملية الاستدعاء هذه تعتبر أحدث عملية استدعاء في سلسلة كبيرة للغاية من عمليات الاستدعاء التي تمت في الفترة الأخيرة، حيث لوحظ أن هناك الكثير من شركات صناعة السيارات في العالم وبالأخص في كوريا الجنوبية قاموا بالعديد من عمليات الاستدعاء وفي فترة قصيرة نسبيًا بسبب وجود عيوب في السيارات.

كما أعلنت الوزارات أن شركة أودي الألمانية، شركة هيونداي موتور، وشركة سوزوكي مان من ضمن الشركات الست ومن المعروف أن شركة أودي خاصة بالسيارات الفارهة أما شركة سوزوكي مان فهي خاصة بالشاحنات والحافلات وشركة هيونداي أيضًا مختلفة عنهم مما يعني أن العيب الذي بسببه تم استدعاء كل هذه السيارات قد يكون مختلف.

واكتشف البعض عيوب قد يكون تم القيام بهذه العملية من أجل إصلاحها وهذه العيوب هي:

وجود خلل في نظام الوسائد الهوائية في سيارة هيونداي كايتي وخاصة في نظام الوسائد الموجود في الشاحنة.

أما بالنسبة إلى سيارة بي ام دبليو فقد وجد خلل في نظام مضخة الوقود مما يعني أن المضخة لا تقوم بإرسال الوقود بالكمية المطلوبة مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في السيارة وخاصة ما إذا كانت رباعية الدفع.

وسيارة مرسيدس بنز من نوع اي ٢٢٠ دي فإن عيبها موجود في نظام الوسائد الهوائية.

وتم البدء في عمليات الإصلاح والاستبدال بمجرد قيام عملية الاستدعاء، حيث بدأت الكثير من الشركات بالقيام بعملية الإصلاح، كما أن الوزارة صرحت أنه يمكن لمالكي هذه السيارات المستدعاة الاتصال من أجل استبدال الأجزاء التي يوجد بها خلل بأجزاء أخرى مجانًا.