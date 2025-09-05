وزارة الكهرباء المصرية تقرر رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية بنسبة 45%

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ترفع أسعار شحن السيارات الكهربائية مع دخوله حيز التفيذ في يوم 3 سبتمبر 2025، وهو ما اعتبره الخبراء خطوة قد تعُيد رسم خريطة السوق في مصر وكانت الأراء بين مؤيد يرى أنها تحمي استثمارات الشركات، ومعارض يخشى أن تؤثر الزيادة على إقبال المواطنين على هذا النوع من السيارات.

السيارات الكهربائية نظيفة وقليلة الأعطال

حيث أكد منتصر زيتون رئيس شعبة السيارات أن قرار رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية الصادر مؤخرًا لا يخدم سوق السيارات الكهربائية في مصر، وإنما يصب في مصلحة الوكلاء، إذ يُسهم في تقليل الاعتماد على هذا النوع من السيارات ويعطي انطباعًا للمواطن بعدم أهميتها.

9 شركات متخصصة في شحن السيارات

كما قال أبو المجد رئيس رابطة السيارات الكهربائية أن مصر تضم نحو 9 شركات متخصصة في شحن السيارات الكهربائية ، تمتلك مجتمعة حوالي 2000 نقطة شحن فقط، وهو عدد محدود بسبب الخسائر التي تتعرض لها هذه الشركات نتيجة ضعف العائد، رغم ضخها استثمارات بملايين الدولارات.

وأشار إلى أن السيارات الكهربائية تمثل خيارًا اقتصاديًا وبيئيًا متميزًا لكونها سيارات نظيفة قليلة الأعطال لا تحتاج إلى صيانة وتوفر بشكل كبير في فاتورة الوقود إلى جانب كونها صديقة.

كما يُذكر أن وزارة الكهرباء قررت رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية حيث ارتفعت بنسبة 45% لتكون على أساس 1,45 ضعف سعر توريد الكهرباء، (AC) زيادة تعريفة الشحن في محطات التيار المتردد بنسبة 180% لتكون عند 2,8 ضعف سعر توريد الكهرباء (DC) فيما ارتفعت تعريفة الشحن بمحطات التيار المستمر.