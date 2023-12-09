تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2024 إحدى سيارات سيدان ذات الدفع الأمامي القوية التي تتميز بأحداث وسائل الراحة القياسية، حيث أن التصميم الخارجي للسيارة جذاب للغاية مثل الملامح الرياضية، وقد تم تصميم الجزء الخلفي للسيارة مثل GR86 الرياضي ومن خلال هذا التقرير سنوضح عن أهم مواصفات سيارة تويوتا كامري 2024 الجديدة، لاسيما وأن تلك السيارة تحظى بشعبية كبيرة لدى قطاع عريض من العملاء، مزودة بكامل وسائل الأمان والسلامة على الطريق وهذا أكثر ما يميزها أيضًا.

وحش السيدان.. تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2024 الأفخم والأفضل أداءًا

مواصفات تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2024

نوع الهيكل سيدان نظام الدفع دفع أمامي نوع المحرك بنزين استهلاك الوقود 18.3 كم/ لتر سعة المحرك 2.5 لتر الأحصنة 204 حصان الأسطوانات 4 أسطوانات ناقل الحركة أوتوماتيك عزم الدوران N- m 243 سعة خزان الوقود 60 لتر حساسات خلفية وسائد هوائية 2 وسائد

سيارة تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2024 من الخارج

السيارة من الخارج تم تصميمها على أعلى مستوى للتنافس مع سيارات السيدان الأخرى، ومن مواصفات تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2024 من الخارج كالتالي:

الجنوط مقاس 18 بوص من ألمنيوم المصابيح الأمامية أوتوماتيك LED الزجاج الأمامي شمسي النوافذ الخلفية زجاج يحافظ على الخصوصية ممسح خلفي الزجاج الأمامي مصفح صوتياً مصابيح للنهار LED قضبان جانبية لرف السقف مرايا خارجية نفس لون الهيكل قابلة للتعديل كهربائيًا

تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2024 من الداخل

كما تتمتع السيارة من الداخل بمزايا رائعة ووسائل ترفيه وكماليات يبحث عنها الكثيرين:

مقعد السائق يمكن تعديله 8 اتجاهات كهربائيًا الأبواب تعمل بالكهرباء النوافذ كهربائية بالإضافة إلى حماية أمامية لأعلى واسفل عجلة القيادة مغلفة بالجلد ومقبض ناقل الحركة المقاعد قابلة للطي 40/ تكييف الهواء تحتوي على فلتر هواء بدء التشغيل مفتاح القرب بضغط الزر الإضاءة الداخلية محيطة بالمقصورة LED

نظام الأمان والسلامة

نظام تثبيت السرعة أقفال الأبواب آليًا تحكم من المقود الدريكسون مكيف هواء يدوي فتح السيارة بالريموت اتصال يو اس بي نظام ابل كار بلا وبلوتوث تقنية دعم المكابح شاشة للترفيه والمعلومات مكبرات صوت 8 مكبرات شحن USB مزدوج نظام الفرامل مانع للانغلاق نظام المساعدة لتجنب الاصطدام في النقطة العمياء كاميرا الرؤية الخلفية نظام المساعدة لمتابعة المسار الإطارات الاحتياطية المدمجة المؤقتة

سعر تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2024

أوضحت الشركة أن سعر تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2024 كاش مضاف إليها الضرائب تبدأ من 99.820 ريال سعودي في المملكة بينما يكون سعر تويوتا كامري ال اي 2024 في السعودية 103.500 ريال سعودي، أما عن سعر تويوتا كامري ال اي هايبرد 2024 في السعودية 104.75 ريال سعودي، في حين يسجل سعر تويوتا كامري جي ال اي 2024 112.355 ريال سعودي، يختلف السعر من دولى إلى أخرى وفق سعر صرف الدولار الأمريكي في كل بلد بالمقارنة مع سعرها العالمي.