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وحش السيدان.. تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2024 الأفخم والأفضل أداءًا

إيمان علي

تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2024 إحدى سيارات سيدان ذات الدفع الأمامي القوية التي تتميز بأحداث وسائل الراحة القياسية، حيث أن التصميم الخارجي للسيارة جذاب للغاية مثل الملامح الرياضية، وقد تم تصميم الجزء الخلفي للسيارة مثل GR86 الرياضي ومن خلال هذا التقرير سنوضح عن أهم مواصفات سيارة تويوتا كامري 2024 الجديدة، لاسيما وأن تلك السيارة تحظى بشعبية كبيرة لدى قطاع عريض من العملاء، مزودة بكامل وسائل الأمان والسلامة على الطريق وهذا أكثر ما يميزها أيضًا.

وحش السيدان.. تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2024 الأفخم والأفضل أداءًا

وحش السيدان.. تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2024 الأفخم والأفضل أداءًا

مواصفات تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2024

 نوع الهيكل سيدان
نظام الدفع دفع أمامي
نوع المحرك بنزين
استهلاك الوقود 18.3 كم/ لتر
سعة المحرك 2.5 لتر
الأحصنة 204 حصان
الأسطوانات 4 أسطوانات
ناقل الحركة أوتوماتيك
عزم الدوران N- m 243
سعة خزان الوقود 60 لتر
حساسات خلفية
وسائد هوائية 2 وسائد
وحش السيدان.. تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2024 الأفخم والأفضل أداءًا

سيارة تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2024 من الخارج

السيارة من الخارج تم تصميمها على أعلى مستوى للتنافس مع سيارات السيدان الأخرى، ومن مواصفات تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2024 من الخارج كالتالي:

 الجنوط مقاس 18 بوص من ألمنيوم
المصابيح الأمامية أوتوماتيك LED
الزجاج الأمامي شمسي
النوافذ الخلفية زجاج يحافظ على الخصوصية ممسح خلفي
الزجاج الأمامي مصفح صوتياً
مصابيح للنهار LED
قضبان جانبية لرف السقف
مرايا خارجية نفس لون الهيكل قابلة للتعديل كهربائيًا

تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2024 من الداخل

كما تتمتع السيارة من الداخل بمزايا رائعة ووسائل ترفيه وكماليات يبحث عنها الكثيرين:

 مقعد السائق يمكن تعديله 8 اتجاهات كهربائيًا
الأبواب تعمل بالكهرباء
النوافذ كهربائية بالإضافة إلى حماية أمامية لأعلى واسفل
عجلة القيادة مغلفة بالجلد ومقبض ناقل الحركة
المقاعد قابلة للطي 40/
تكييف الهواء تحتوي على فلتر هواء
بدء التشغيل مفتاح القرب بضغط الزر
الإضاءة الداخلية محيطة بالمقصورة LED

نظام الأمان والسلامة

نظام تثبيت السرعة
أقفال الأبواب آليًا
تحكم من المقود الدريكسون
مكيف هواء يدوي
فتح السيارة بالريموت
اتصال يو اس بي
نظام ابل كار بلا وبلوتوث
تقنية دعم المكابح
شاشة  للترفيه والمعلومات
مكبرات صوت 8 مكبرات
شحن USB مزدوج
نظام الفرامل مانع  للانغلاق
نظام المساعدة لتجنب الاصطدام في النقطة العمياء
كاميرا الرؤية الخلفية
نظام المساعدة لمتابعة المسار
الإطارات الاحتياطية المدمجة المؤقتة
تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2024

سعر تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2024

أوضحت الشركة أن سعر تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2024 كاش مضاف إليها الضرائب تبدأ من 99.820 ريال سعودي في المملكة بينما يكون سعر تويوتا كامري ال اي 2024 في السعودية 103.500 ريال سعودي، أما عن سعر تويوتا كامري ال اي هايبرد 2024 في السعودية 104.75 ريال سعودي، في حين يسجل سعر تويوتا كامري جي ال اي 2024 112.355 ريال سعودي، يختلف السعر من دولى إلى أخرى وفق سعر صرف الدولار الأمريكي في كل بلد بالمقارنة مع سعرها العالمي.

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عن الكاتب:
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إيمان علي

صحفية حرة أعشق مهنتي كثيراً وأحب الإبداع الدائم والإطلاع المستمر أعشق قراءة الروايات وأحب تغطية الأخبار التي تهم المواطنين وأعمل جاهدة على إيصال كلمتهم والعمل على متابعها وحلها.

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