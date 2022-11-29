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وحش السيارات الرياضية من هيونداي الجديدة كلياً “سوناتا 2023” بتصميم عصري حديث

سحر أحمد

تحظى سيارات هيونداي بشعبية كبيرة في جميع دول العالم، وتشتهر علامة هيونداي التجارية عالميًا كواحدة من أكبر الشركات الكورية في صناعة السيارات، وقد أبدعت هيونداي في تصميم سيارتها هيونداي سوناتا 2.5L Smart 2023، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم المواصفات والأسعار بالمملكة العربية السعودية.

وحش السيارات الرياضية من هيونداي الجديدة كلياً "سوناتا 2023" بتصميم عصري حديث

التصميم الداخلي لسيارة هيونداي سوناتا  2023

تقدم هيونداي سوناتا 2.5L Smart 2023، أداءً مميز من الدرجة الأولى مع تصميم داخلي فاخر ومريح، حيث تتميز بمقصورة داخلية بمساحة رائعة، تجعل الركاب يشعرون براحة تامة والسيارة مجهزة من الداخل بتقنيات داخلية تعمل بتكنولوجيا حديثة، وتتميز عجلة القيادة بشكل أنيق وعصري حديث.

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تحتوي السيارة على شاشة تعمل باللمس مجهزة بعدة تقنيات فائقة، والسيارة تتسع لخمس أفراد، إضافة إلى أن مقعد السائق به إمكانية التعديل بشكل يدوي، فضلاً عن وجود مكيف هوائي بالداخل أوتوماتيكي، وإمكانية عزل الأصوات والحرارة، والسيارة مزودة بوسائد هوائية للحماية، وتحتوي أيضا على ميزات أخرى رائعة.

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التصميم الخارجي لسيارة هيونداي سوناتا 2023

تتميز سيارة هيونداي سوناتا 2.5L Smart 2023 الجديدة بتصميم خارجي جريء وقوي، حيث تمتلك السيارة مصابيح  أمامية وخلفية فخمة وأنيقة، وكشافات ضباب، وتتميز السيارة بأنها رياضية تناسب جميع الأذواق، مع فتحات الأبواب واسعة للدخول والخروج بسهولة وراحة تامة، مع وجود مرايا جانبية تعمل بنظام الطي الإلكتروني، وتحتوي السيارة على ميزات أخرى.

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قوة محرك سيارة هيونداي سوناتا 2023

سعة المحرك 2.5 لتر
قوة المحرك 191 حصان
ناقل الحركة أوتوماتيكي
عزم الدوران 245 نيوتن متر
نوع الوقود بنزين
عدد الأسطوانات أربعة
استهلاكية الوقود 6.0 لتر في 100 كيلو متر

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سعر سيارة هيونداي سوناتا 2023

تتوفر سيارة هيونداي سوناتا 2.5L Smart 2023 بأربع فئات مختلفة، لكل منهم سعرها الخاص، دعنا نوضح لكم سعر السيارة الخاص بكل فئة:

هيونداي سوناتا 2.5L Smart 2023 119.885  ريال سعودي
هيونداي سوناتا 2.5L Fleet 2023 113.100 ريال سعودي
هيونداي سوناتا 2.5L Smart plus 2023 127.590 ريال سعودي
هيونداي سوناتا 2.5L Mid 2023 144.840 ريال سعودي

2023 Sonata | Fashionably smart. | Hyundai Canada

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سحر أحمد

حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أهوى العمل الصحفي وتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة.

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