هيونداي فيرنا 2023.. تعرف على مميزات وعيوب السيارة وسعرها في السوق المصري

أصدرت شركة هيونداي الكورية صورًا رسمية لسيارتها الجديدة، فيرنا 2023، على موقعها الرسمي، وتعتبر هذه السيارة سيدانًا، وهي الأولى التي تم إصدارها في هذه الفئة منذ 18 عامًا، وحققت السيارة شعبية كبيرة وحجم مبيعات ضخم، وذلك بفضل محركها القوي، ويوضح هذا التقرير المواصفات الرئيسية للسيارة التي تم الكشف عنها في الصور الرسمية، ويوضح أيضًا المميزات والعيوب الرئيسية للسيارة، بالإضافة إلى سعرها في الأسواق المصرية.

مواصفات هيونداي فيرنا 2023

تتميز السيارة هيونداي فيرنا 2023 بعدة مواصفات رئيسية، ومن ضمنها ما يلي:

يأتي الهيكل الخارجي للسيارة بتصميم يشبه تصميم هيونداي إلنترا، وتتضمن مصابيح أمامية LED بالكامل وإضاءة نهارية مشابهة لهيونداي إلنترا، وخطوط انسيابية تحسن من الديناميكية الهوائية للسيارة، ومصابيح عرضية خلفية متصلة ببعضها البعض.

بالنسبة للمقصورة الداخلية، لم تظهر الصور التي أصدرتها هيونداي السيارة بالكامل، ولكن بعض المصادر أشارت إلى أن المقصورة تتضمن مجموعة رقمية مدمجة من الأدوات، وشاشة معلومات وترفيه كبيرة تعمل باللمس، بالإضافة إلى بعض كماليات أخرى، ونظام تهوية في المقاعد الأمامية مع تحكم تلقائي في المناخ، فضلاً عن فتحة سقف ونظام ADAS.

وتتوفر السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، بقوة 105 حصان، وسعة 1600 CC، وعزم دوران بين 270-300 نيوتن/ متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 229 كم/ ساعة، ويتصل المحرك بقير أوتوماتيك من 6 سرعات، ويتوفر أيضاً محرك تيربو بديل بقوة 120 حصان وعزم دوران 127 نيوتن/ متر، ويتصل بناقل حركة DCT من 6 سرعات.

تتوفر قطع الغيار بأسعار مناسبة في كل مكان.

يأتي الشبك الأمامي بتصميم جديد يحمل شعار فيرنا في المنتصف وفتحات تهوية كبيرة.

الصدام الأمامي والخلفي مصنوعان من الكروم والألومنيوم مع تطعيمات من البلاستيك المقوى.

تتميز المصابيح الخارجية بتقنية LED أمامية وخلفية، بالإضافة إلى إضاءة نهارية وهالوين.

الشاشة الرئيسية حجمها 8 بوصة وتعمل باللمس وتعرض المعلومات والترفيه.

يوجد شاحن لاسلكي للهواتف.

تتضمن أنظمة أمان مثل الثبات الآلي ومراقبة ضغط العجلات.

ما هي عيوب السيارة؟

تم الكشف عن عدة نقاط ضعف في سيارة هيونداي فيرنا 2023، وتشمل هذه النقاط ما يلي:

تظهر ضعفًا في الثبات بعد القيادة لمسافة 120 كيلومترًا.

غير ملائمة للقيادة على المنحدرات.

استهلاك وقود عالي.

الفرامل ضعيفة، وهذا يعد العيب الأخطر في السيارة.

العجلات ليست عالية الجودة.

المقاعد غير داعمة لعمود الظهر.

تفتقر إلى أنظمة التدفئة مما يجعلها غير مريحة للسفر لمسافات طويلة.

المقصورة صغيرة وغير مريحة للأشخاص طوال القامة، وتوفر مساحة تخزين ضيقة للغاية.

سعر السيارة في الأسواق المصرية

الفئة الأولى DAB ABS TINTED بسعر 238 ألف جنيه مصري.

الفئة الثانية PLUS TINTED بسعر 248 ألف جنيه مصري.

بعض من صور السيارة