هيونداي سوناتا 2024.. التصميم الجديد والتقنيات المتطورة

تم إطلاق سيارة هيونداي سوناتا 2024 بتصميم خارجي جديد ومحسن، حيث تمتاز بخطوط جريئة وعصرية. تبلغ أبعاد السيارة حوالي 4900 ملم طولاً و 1860 ملم عرضاً و 1445 ملم ارتفاعاً، وتتميز بشبك أمامي كبير ومصابيح LED متطورة وجنوط ألمنيوم مصممة بشكل جميل. كما تتوفر السيارة بعدة ألوان مختلفة لتناسب جميع الأذواق.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز سيارة هيونداي سوناتا 2024 بتصميم داخلي فسيح ومريح يتضمن شاشة تعمل باللمس كبيرة ومقاعد مريحة مصنوعة من مواد عالية الجودة. كما تتوفر السيارة بمحرك قوي وفعال يوفر أداءً ممتازًا واقتصادية في استهلاك الوقود. وتتوفر العديد من الميزات التقنية الحديثة في السيارة، مثل نظام الملاحة ونظام الصوت عالي الجودة ومنافذ USB وBluetooth والمزيد.

تتوفر في سيارة هيونداي سوناتا 2024 العديد من وسائل التكنولوجيا والترفيه، حيث تحتوي السيارة على:

شاشة تعمل باللمس كبيرة نظام الملاحة منفذ USB و Bluetooth و AUX نظام الكاميرا الخلفية نظام التحكم بالمناخ نظام الدخول الذكي والتشغيل بدون مفتاح خاصية Apple CarPlay و Android Auto مقاعد مريحة مصنوعة من مواد عالية الجودة. العديد من الميزات التقنية الحديثة، مثل نظام الإنذار ونظام الكشف عن النقطة العمياء ونظام الحفاظ على مسار السير ونظام التحكم في السرعة الذكي والمزيد. تحتوي السيارة على عدد من المنافذ USB ومنافذ الطاقة لشحن الأجهزة الإلكترونية. نظام الصوت عالي الجودة يتضمن نظام صوت Bose المتطور. تتوفر السيارة بشاشة عرض رقمية لوحدة التحكم في العدادات. نظام الإضاءة الداخلية LED يوفر إضاءة جذابة ومريحة للعين. تتوفر السيارة بنظام الصوت المحيطي من شركة Bose المتطور والذي يتضمن 12 مكبر صوت. تتوفر السيارة بنظام شحن الهواتف الذكية اللاسلكي. تتوفر السيارة بنظام تحكم صوتي يتيح للسائق التحكم في بعض الميزات الأساسية دون الحاجة إلى لمس الشاشة. تتوفر السيارة بنظام مراقبة ضغط الإطارات الذي يتيح للسائق معرفة ضغط الهواء في الإطارات والتأكد من سلامتها. تتوفر السيارة بنظام تحكم في الإضاءة الخارجية يتيح للسائق التحكم في الإضاءة الأمامية والخلفية والإشارات بشكل منفصل. تتوفر السيارة بنظام تحديد موقع السيارة تتوفر السيارة بنظام تحكم في وضعيات القيادة يتيح للسائق التحكم في وضعيات القيادة المختلفة، مثل وضع القيادة العادي ووضع القيادة الرياضية ووضع القيادة الاقتصادية. تتوفر السيارة بنظام تحكم في درجة حرارة المقاعد الأمامية والخلفية. تتوفر السيارة بنظام تحكم في الزجاج الأمامي يتيح للسائق التحكم في فتح وإغلاق النوافذ الأمامية بشكل أوتوماتيكي. تتوفر السيارة بنظام تحكم في السقف الزجاجي الذي يتيح للسائق والركاب الاستمتاع بالإطلالة الخلابة من السقف الزجاجي. تتوفر السيارة بنظام تحكم في السرعة الذكي الذي يتيح للسائق ضبط السرعة القصوى للسيارة والحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة والسيارات الأخرى. تتوفر السيارة بنظام تحكم في المرايا الجانبية الذي يتيح للسائق ضبط المرايا الجانبية بشكل أوتوماتيكي. تتوفر السيارة بنظام تحكم في الصوت والمكالمات الهاتفية الذي يتيح للسائق التحكم في الصوت والمكالمات الهاتفية بدون الحاجة إلى استخدام اليدين. تتوفر السيارة بنظام تحكم في الوسائد الهوائية الذي يتيح للسائق التحكم في عدد الوسائد الهوائية التي يريد تفعيلها في حالة الحوادث. تتوفر السيارة بنظام تحكم في الإضاءة الداخلية الذي يتيح للسائق ضبط إضاءة الداخلية بالشكل المناسب. تتوفر السيارة بنظام تحكم في الوقود الذي يتيح للسائق معرفة كمية الوقود المتبقية في الخزان والحفاظ على استهلاك الوقود بشكل فعال. تتوفر السيارة بنظام تحكم في العتاد الذي يتيح للسائق التحكم في نظام العتاد وتغيير السرعات بشكل يدوي أو أوتوماتيكي. تتوفر السيارة بنظام تحكم في الفرامل الذي يتيح للسائق الفرملة بشكل سلس وآمن. نظام الدخول الذكى

وسائل الأمان للسائق والركاب والسيارة:

تتضمن وسائل الأمان للسائق في السيارات الحديثة مثل سيارة هيونداي سوناتا 2024 نظام مساعدة الثبات الإلكتروني ونظام مساعدة الفرملة الذكية ونظام مساعدة التوقف الكامل ونظام تنبيه السائق للنوم ونظام التحكم بالسرعة الذكي ونظام تحذير الخروج عن المسار ونظام التحكم بالزاوية العمياء ونظام تحذير التصادم الأمامي.

وسائل الأمان للركاب تتضمن وسائد الهواء الأمامية والجانبية والستارية وأحزمة الأمان الثلاثية النقاط ونظام قفل الأبواب التلقائي ونظام تثبيت الأطفال على المقاعد الخلفية.

وسائل الأمان للسيارة تتضمن نظام مانع الانزلاق ونظام مراقبة ضغط الإطارات ونظام مساعدة الحفاظ على المسار ونظام تحذير التصادم الأمامي ونظام التحكم بالمساحة الخلفية.

يتوفر من سيارة هيونداي سوناتا 2024 عدة طرزات تختلف بالتجهيزات والمواصفات، ومن بينها:

طراز SEL: يأتي بمحرك 4 سلندر بسعة 2.5 لتر يولد قوة 191 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

طراز SEL Plus: يأتي بمحرك 4 سلندر بسعة 1.6 لتر يولد قوة 180 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

طراز Limited: يأتي بمحرك 4 سلندر بسعة 1.6 لتر يولد قوة 180 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

طراز N Line: يأتي بمحرك 4 سلندر بسعة 2.5 لتر يولد قوة 290 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

يتميز طراز N Line بمحرك أقوى من باقي الطرزات، وهو يتمتع بقوة 290 حصانًا، كما أنه يتميز بنظام تعليق رياضي ونظام توجيه معزز كهربائيًا. يمكن للمستهلك اختيار الطراز الذي يناسب احتياجاته وميزانيته وفقًا لمواصفات المحرك والجير.

تتوفر سيارة هيونداي سوناتا 2024 بعدة خيارات للألوان، وتشمل:

الأبيض الكوارتزي (Quartz White)

الأسود الأوليمبي (Olympic Black)

الأزرق الكهربائي (Electric Blue)

الرمادي الحضري (Urban Gray)

الرمادي الحصى (Shimmering Silver)

الأحمر الكوارتزي (Quartz Red)

الأبيض اللؤلؤي (Phantom White Pearl)

يمكن للمستهلك اختيار اللون الذي يفضله ويناسب ذوقه. يجب الانتباه إلى أن بعض الألوان قد تتطلب تكلفة إضافية.

سعر سيارة هيونداي سوناتا 2024

يمكن أن يختلف سعر السيارة من بلد إلى آخر وذلك بسبب العوامل المختلفة مثل الضرائب والرسوم وتكاليف الشحن والتوزيع والطلب والعرض. ومع ذلك، إليكم بعض التقديرات لأسعار السيارة في بعض الدول: