هيونداي سوناتا 2023 Hyundai sonata

يتمتع جيل هيونداي سوناتا 2023 بأسلوب تصميمي جذاب من فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم فهى من أفخم خطوط السيارات الأنيقة لهذة الفئة مع أنظمة امان ورفاهية وخامات تنافس بها العملاقة Hyundai ماركات عالمية أخري أوروبية.

محرك السيارة Hyundai سوناتا 2023:

تم أختيار نظام محرك السيارة 2000 CC توربيني تنفس صناعي سعة 2.5 لتر يولد 290 حصاناً ويتسارع بعزم دوران 311 نيوتن متر من 1650-4800 لفة فى الدقيقة الواحدة.

مع ناقل حركة dual clutch من ثماني سرعات يتم التحكم به من المقصورة بنظام أزرار الترقيم.

تتميز سوناتا 2023 بتصميم وزوايا عصرية تبرز شخصية قوية لمقدمة السيارة فمن أى زاوية تنظر للسيارة تفعمك السيارة بالفخامة والرفاهية.

اختارت سوناتا نظام أضاءة أمامي ذكي ومتطور بالكامل LED، كون السيارة من فئة السيدان كبيرة الحجم استطاعت الدمج بين التصميم الشبابي الكوبيه لجذب مزيد من الأنظار.

جاءت السيارة Hyundai sonata 2023 بأبعاد كبيرة الحجم تضيف رحابة لداخل السيارة لمزيد من رفاهية جميع الركاب، خلفية متميزة بنظام LED للمصابيح الخلفية مع شريط LED يصل بين المصابيح الخلفية مع وجود فتحتان لخروج العادم من النيكل كروم.

وبالطبع لن يقل مستوى التصميم الداخلي للسيارة عن ما تم استخدامه فى التصميم الخارجي أيضاً

كان له نصيب كبير من الأناقة والنظرة المستقبلية بأستخدام خامات جيدة جداً.

نظام الترفيه في السيارة عبارة عن شاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 12.7 بوصة وأيضاً شاشة عدادات ومراقبة أنظمة السيارة ديجيتال رقمية متعددة الأنماط سهلة الإستخدام مقاس 10.6 بوصة.

مع جنوط رياضية مقاس 18 إنش، قُدمت السيارة مع أنظمة امان وسيستم حماية كامل للتحكم فى ثبات وتوجيه عجلة القيادة عند الخطر للحفاظ عليها ومن بداخلها إلى أقصى درجات الأمان الممكنة بأستخدام أحدث الأنظمة.

سعر السيارة Hyundai sonata 2023 يتراوح بين 107,220 ريال سعودي إلى 171,256 ريال سعودي حسب كل فئة من السبع فئات المطروحة من السيارة.