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الأفخم والأفضل من هيونداي توسان 2023 سيارة متكاملة بسعر مثالي

محمد أحمد

تُعد سيارة هيونداي توسان 2023 واحدة من أكثر السيارات الرياضية من فئة suv متعددة الاستخدامات طلبًا في الكثير من البلدان، نظرًا لما توفره من مميزات رائعة وتصميم جذاب، وإمكانيات مدهشة، فتُعتبر سيارة متكاملة من حيث المواصفات والتقنيات ووسائل الأمان والسلامة، بجانب أنها مثالية من حيث السعر، نتناول معكم أبرز ما تحمله السياة من إمكانيات والسعر المتداول لها.

الأفخم والأفضل من هيونداي توسان 2023 سيارة متكاملة بسعر مثالي

هيونداي توسان 2023

تتوفر السيارة بخيارين من المحرك كالآتي:

الرفاهية والجمال يجتمعان بسيارة  “هيونداي توسان” 2023 الجديدة في السعودية ومصر بمميزات مذهلة وسعر مغري

المحرك الأول المحرك الثاني
4 أسطوانات
السعة: 2 أو 1.6 لتر
القوة: 156 حصان
نظام الدفع: كلي أو رباعي أو أمامي
ناقل حركة: أوتوماتيكي 6 سرعات
نوع الوقود: بنزين
معدل استهلاك الوقود: 13.4 كم/ لتر		 4 أسطوانات
السعة: 2 لتر
القوة: 187 حصان
نظام الدفع: أمامي
ناقل حركة: أوتوماتيكي 6 سرعات
نوع الوقود: بنزين
معدل استهلاك الوقود: 13.4 كم/ لتر
الأفخم والأفضل من هيونداي توسان 2023 سيارة متكاملة بسعر مثالي

داخليًا وخارجيًا

التصميم الداخلي التصميم الخارجي والتكنولوجيا
  • عجلات معدنية أو فولاذية بمختلف القياسات.
  • مصابيح أمامية وخلفية LED مع خيارين مختلفين.
  • شبك أمامي مطلي بالكروم الأسود أو اللون الفضي
  • أقواس عجلات مضلعة
  • مرايا جانبية مغطاة بالكروم ومجهزة بمصابيح LED صغيرة
  • صندوق خلفي ذو باب كهربائي
  • فتحة سقف بانورامية
  • ستائر تعمل يدوياً للحماية من أشعة الشمس.
  • إمكانية طي المقاعد الخلفية.
  • إمكانية زيادة مساحة التخزين إلى 1.682 لتر.
  • شاشة وسطية LCD تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة
  • شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة.
  • شاشة أخرى عادية بقياس 4.2 بوصة
  • العديد من فتحات التهوية.
  • نظام صوتي Bose
  • أزرار تحكم لناقل الحركة بدلاً من المقبض العمودي
  • نظام ذاكرة مدمج بالمقاعد
  • نظام تكييف يدوي أو تلقائي
  • تهوية للمقاعد الأمامية
  • شحن لاسلكي

وسائل الأمان والسلامة

  • نظام التحذير في المناطق العمياء
  • التحكم في الثبات
  • التحكم في الانزلاق
  • تقنية دعم المكابح
  • نظام المساعدة في المرتفعات
  • نظام مثبت السرعة الذكي
  • مساعد تجنب الاصطدام الأمامي.
  • الانعطاف في التقاطعات
  • نظام تحذير من الاصطدام الخلفي.
  • النقاط العمياء
  • تحذير انتباه السائق
  • نظام تحذير المخرج الآمن
  • كاميرا محيطية 360 درجة
  • نظام تحذير أمامي وخلفي أثناء ركن السيارة
  • 6 وسائد هوائية

سعر السيارة ووضعيات القيادة والألوان

الوضع تخصيصه الألوان السعر
  1. Drive
  2. Normal
  3. Eco
  4. Sport
  5. Smart
  6. Snow
  7. Mud
  8. Sand
  

  1. للقيادة اليومية
  2. لتقليل من استهلاك الوقود
  3. للحصول على تسارع وقوة أفضل
  4. لتبديل التروس بشكل تلقائي
  5. للتضاريس الصعبة
  6. للثلج
  7. للطين
  8. للرمل
  • أبيض كريمي
  • فضي لامع
  • رمادي تيتان
  • أحمر قرمزي
  • أزرق تركوازي
  • برونزي حريري
  • رمادي أمازون
  • أسود فانتوم
  • يتراوح ما بين 103425 ريال سعودي و135639 ريال.
  • السعر شامل الضريبة

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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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