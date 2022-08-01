الأفخم والأفضل من هيونداي توسان 2023 سيارة متكاملة بسعر مثالي

تُعد سيارة هيونداي توسان 2023 واحدة من أكثر السيارات الرياضية من فئة suv متعددة الاستخدامات طلبًا في الكثير من البلدان، نظرًا لما توفره من مميزات رائعة وتصميم جذاب، وإمكانيات مدهشة، فتُعتبر سيارة متكاملة من حيث المواصفات والتقنيات ووسائل الأمان والسلامة، بجانب أنها مثالية من حيث السعر، نتناول معكم أبرز ما تحمله السياة من إمكانيات والسعر المتداول لها.

هيونداي توسان 2023

تتوفر السيارة بخيارين من المحرك كالآتي:

المحرك الأول المحرك الثاني 4 أسطوانات

السعة: 2 أو 1.6 لتر

القوة: 156 حصان

نظام الدفع: كلي أو رباعي أو أمامي

ناقل حركة: أوتوماتيكي 6 سرعات

نوع الوقود: بنزين

معدل استهلاك الوقود: 13.4 كم/ لتر 4 أسطوانات

السعة: 2 لتر

القوة: 187 حصان

نظام الدفع: أمامي

ناقل حركة: أوتوماتيكي 6 سرعات

نوع الوقود: بنزين

معدل استهلاك الوقود: 13.4 كم/ لتر

داخليًا وخارجيًا

التصميم الداخلي التصميم الخارجي والتكنولوجيا عجلات معدنية أو فولاذية بمختلف القياسات.

مصابيح أمامية وخلفية LED مع خيارين مختلفين.

شبك أمامي مطلي بالكروم الأسود أو اللون الفضي

أقواس عجلات مضلعة

مرايا جانبية مغطاة بالكروم ومجهزة بمصابيح LED صغيرة

صندوق خلفي ذو باب كهربائي

فتحة سقف بانورامية ستائر تعمل يدوياً للحماية من أشعة الشمس.

إمكانية طي المقاعد الخلفية.

إمكانية زيادة مساحة التخزين إلى 1.682 لتر.

شاشة وسطية LCD تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة

شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة.

شاشة أخرى عادية بقياس 4.2 بوصة

العديد من فتحات التهوية.

نظام صوتي Bose

أزرار تحكم لناقل الحركة بدلاً من المقبض العمودي

نظام ذاكرة مدمج بالمقاعد

نظام تكييف يدوي أو تلقائي

تهوية للمقاعد الأمامية

شحن لاسلكي

وسائل الأمان والسلامة

نظام التحذير في المناطق العمياء

التحكم في الثبات

التحكم في الانزلاق

تقنية دعم المكابح

نظام المساعدة في المرتفعات

نظام مثبت السرعة الذكي

مساعد تجنب الاصطدام الأمامي.

الانعطاف في التقاطعات

نظام تحذير من الاصطدام الخلفي.

النقاط العمياء

تحذير انتباه السائق

نظام تحذير المخرج الآمن

كاميرا محيطية 360 درجة

نظام تحذير أمامي وخلفي أثناء ركن السيارة

6 وسائد هوائية

سعر السيارة ووضعيات القيادة والألوان

الوضع تخصيصه الألوان السعر Drive Normal Eco Sport Smart Snow Mud Sand للقيادة اليومية لتقليل من استهلاك الوقود للحصول على تسارع وقوة أفضل لتبديل التروس بشكل تلقائي للتضاريس الصعبة للثلج للطين للرمل أبيض كريمي

فضي لامع

رمادي تيتان

أحمر قرمزي

أزرق تركوازي

برونزي حريري

رمادي أمازون

أسود فانتوم يتراوح ما بين 103425 ريال سعودي و135639 ريال.

السعر شامل الضريبة

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