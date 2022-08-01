الأفخم والأفضل من هيونداي توسان 2023 سيارة متكاملة بسعر مثالي
تُعد سيارة هيونداي توسان 2023 واحدة من أكثر السيارات الرياضية من فئة suv متعددة الاستخدامات طلبًا في الكثير من البلدان، نظرًا لما توفره من مميزات رائعة وتصميم جذاب، وإمكانيات مدهشة، فتُعتبر سيارة متكاملة من حيث المواصفات والتقنيات ووسائل الأمان والسلامة، بجانب أنها مثالية من حيث السعر، نتناول معكم أبرز ما تحمله السياة من إمكانيات والسعر المتداول لها.
هيونداي توسان 2023
تتوفر السيارة بخيارين من المحرك كالآتي:
|المحرك الأول
|المحرك الثاني
|4 أسطوانات
السعة: 2 أو 1.6 لتر
القوة: 156 حصان
نظام الدفع: كلي أو رباعي أو أمامي
ناقل حركة: أوتوماتيكي 6 سرعات
نوع الوقود: بنزين
معدل استهلاك الوقود: 13.4 كم/ لتر
|4 أسطوانات
السعة: 2 لتر
القوة: 187 حصان
نظام الدفع: أمامي
ناقل حركة: أوتوماتيكي 6 سرعات
نوع الوقود: بنزين
معدل استهلاك الوقود: 13.4 كم/ لتر
داخليًا وخارجيًا
|التصميم الداخلي
|التصميم الخارجي والتكنولوجيا
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وسائل الأمان والسلامة
- نظام التحذير في المناطق العمياء
- التحكم في الثبات
- التحكم في الانزلاق
- تقنية دعم المكابح
- نظام المساعدة في المرتفعات
- نظام مثبت السرعة الذكي
- مساعد تجنب الاصطدام الأمامي.
- الانعطاف في التقاطعات
- نظام تحذير من الاصطدام الخلفي.
- النقاط العمياء
- تحذير انتباه السائق
- نظام تحذير المخرج الآمن
- كاميرا محيطية 360 درجة
- نظام تحذير أمامي وخلفي أثناء ركن السيارة
- 6 وسائد هوائية
سعر السيارة ووضعيات القيادة والألوان
|الوضع
|تخصيصه
|الألوان
|السعر
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