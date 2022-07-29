الأفضل والأفخم هيونداي النترا 2023 Hyundai elantra بسعر مُغري ومواصفات عصرية
كشفت شركة هيونداي الكورية عن سيارتها الجديدة كليًا النترا 2023 في ثوبها الجديد الرائع، مزودة بالعديد من المزايا الحصرية والحديثة والتكنولوجية، مع تصميم فخم وأنيق وسعر مغري، مجهزة بكامل التقنيات والرفاهيات الحديثة ووسائل الأمان والسلامة والتجهيزات الكاملة، وناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من 6 سرعات، ومن المتوقع أن تحقق رواجًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة ونسب مبيعات كبيرة، مع العلم أن السيارة ستتوفر بالألوان (أحمر – أسود معدني – فضي – أزرق – برتقالي – أبيض).
إمكانيات هيونداي النترا 2023
|المحرك الأول
|V4 بسعة 1.6 لتر مع قوة قوة 128 حصان، ودفع أمامي، ومعدل استهلاك وقود 16.8 كم/ لتر.
|المحرك الثاني
|محرك V4 سعته 2 لتر مع قوة 148 حصان، وبدفع أمامي، ومعدل استهلاك وقود يصل إلى 16.8 كم/ لتر.
|المحرك الثالث
|محرك V4 سعته 1.6 لتر مع قوة 159 حصان، ودفع أمامي، ومعدل استهلاك وقود يصل إلى 16.8 كم/ لتر
التصميم الداخلي والخارجي
|المميزات الداخلية
|المميزات الخارجية
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مواصفات السلامة والأمان
- نظام تثبيت السرعة التكيفي
- التحذير من الاصطدام الأمامي
- كشف المشاة
- الكبح التلقائي في حالات الطوارئ
- نظام مراقبة النقاط العمياء (BSM)
- تنبيه حركة المرور الخلفية
- المساعدة على تجنب الاصطدام
- كاميرا الرؤية الخلفية
- نظام متابعة المسار
- تقنية دعم المكابح
الفئات والسعر
تتوفر سيارة هيونداي النترا مع 9 فئات مختلفة، وسعر يبدأ من 84450 ريال حتى 141375 ريال سعودي، والفئات التسعة هي:
- هيونداي إلنترا فليت 1.6 لتر ستاندر
- هيونداي إلنترا سمارت 1.6 لتر
- هيونداي إلنترا Comfort 1.6L 2023
- هيونداي إلنترا Comfort 2.0L 2023
- هيونداي إلنترا بريميوم 1.6 لتر
- هيونداي إلنترا بريميوم 2.0 لتر
- هيونداي إلنترا HEV Smart 1.6L 2023
- هيونداي إلنترا HEV Premium 1.6L 2023
- هيونداي إلنترا HEV Ultimate 1.6L 2023
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