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الأفضل والأفخم هيونداي النترا 2023 Hyundai elantra بسعر مُغري ومواصفات عصرية

محمد أحمد

كشفت شركة هيونداي الكورية عن سيارتها الجديدة كليًا النترا 2023 في ثوبها الجديد الرائع، مزودة بالعديد من المزايا الحصرية والحديثة والتكنولوجية، مع تصميم فخم وأنيق وسعر مغري، مجهزة بكامل التقنيات والرفاهيات الحديثة ووسائل الأمان والسلامة والتجهيزات الكاملة، وناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من 6 سرعات، ومن المتوقع أن تحقق رواجًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة ونسب مبيعات كبيرة، مع العلم أن السيارة ستتوفر بالألوان (أحمر – أسود معدني – فضي – أزرق – برتقالي – أبيض).

الأفضل والأفخم هيونداي النترا 2023 Hyundai elantra بسعر مُغري ومواصفات عصرية

إمكانيات هيونداي النترا 2023

المحرك الأول  V4 بسعة 1.6 لتر مع قوة قوة 128 حصان، ودفع أمامي، ومعدل استهلاك وقود 16.8 كم/ لتر.
المحرك الثاني محرك V4 سعته 2 لتر مع قوة 148 حصان، وبدفع أمامي، ومعدل استهلاك وقود يصل إلى 16.8 كم/ لتر.
المحرك الثالث محرك V4 سعته 1.6 لتر مع قوة 159 حصان، ودفع أمامي، ومعدل استهلاك وقود يصل إلى 16.8 كم/ لتر
الأفضل والأفخم هيونداي النترا 2023 Hyundai elantra بسعر مُغري ومواصفات عصرية

التصميم الداخلي والخارجي

المميزات الداخلية المميزات الخارجية
  • أقفال آلية للأبواب
  • نوافذ كهربائية
  • تحكم من المقود
  • مكيف أوتوماتيك
  • اتصال USB
  • 4 مكبرات صوت
  • شاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصة
  • أندرويد أوتو
  • أبل كار بلاي
  • إضاءة محيطية
  • فتحة سقف
  • شحن لاسلكي
  • هيكل جذاب رياضي
  • خطوط بارزة تمنح السيارة شكل حاد وجريئ
  • إضاءة LED أو هالوجين
  • شبك أسود غير لامع
  • مرايا جانبية قابل للطي كهربائيًا
  • عجلات مقاس 16 أو 17 بوصة خماسية الأضلاع

مواصفات السلامة والأمان

  • نظام تثبيت السرعة التكيفي
  • التحذير من الاصطدام الأمامي
  • كشف المشاة
  • الكبح التلقائي في حالات الطوارئ
  • نظام مراقبة النقاط العمياء (BSM)
  • تنبيه حركة المرور الخلفية
  • المساعدة على تجنب الاصطدام
  • كاميرا الرؤية الخلفية
  • نظام متابعة المسار
  • تقنية دعم المكابح

الفئات والسعر

تتوفر سيارة هيونداي النترا مع 9 فئات مختلفة، وسعر يبدأ من 84450 ريال حتى 141375 ريال سعودي، والفئات التسعة هي:

  1. هيونداي إلنترا فليت 1.6 لتر ستاندر
  2. هيونداي إلنترا سمارت 1.6 لتر
  3. هيونداي إلنترا Comfort 1.6L 2023
  4. هيونداي إلنترا Comfort 2.0L 2023
  5. هيونداي إلنترا بريميوم 1.6 لتر
  6. هيونداي إلنترا بريميوم 2.0 لتر
  7. هيونداي إلنترا HEV Smart 1.6L 2023
  8. هيونداي إلنترا HEV Premium 1.6L 2023
  9. هيونداي إلنترا HEV Ultimate 1.6L 2023

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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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