الأفضل والأفخم هيونداي النترا 2023 Hyundai elantra بسعر مُغري ومواصفات عصرية

كشفت شركة هيونداي الكورية عن سيارتها الجديدة كليًا النترا 2023 في ثوبها الجديد الرائع، مزودة بالعديد من المزايا الحصرية والحديثة والتكنولوجية، مع تصميم فخم وأنيق وسعر مغري، مجهزة بكامل التقنيات والرفاهيات الحديثة ووسائل الأمان والسلامة والتجهيزات الكاملة، وناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من 6 سرعات، ومن المتوقع أن تحقق رواجًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة ونسب مبيعات كبيرة، مع العلم أن السيارة ستتوفر بالألوان (أحمر – أسود معدني – فضي – أزرق – برتقالي – أبيض).

إمكانيات هيونداي النترا 2023

المحرك الأول V4 بسعة 1.6 لتر مع قوة قوة 128 حصان، ودفع أمامي، ومعدل استهلاك وقود 16.8 كم/ لتر. المحرك الثاني محرك V4 سعته 2 لتر مع قوة 148 حصان، وبدفع أمامي، ومعدل استهلاك وقود يصل إلى 16.8 كم/ لتر. المحرك الثالث محرك V4 سعته 1.6 لتر مع قوة 159 حصان، ودفع أمامي، ومعدل استهلاك وقود يصل إلى 16.8 كم/ لتر

التصميم الداخلي والخارجي

المميزات الداخلية المميزات الخارجية أقفال آلية للأبواب

نوافذ كهربائية

تحكم من المقود

مكيف أوتوماتيك

اتصال USB

4 مكبرات صوت

شاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصة

أندرويد أوتو

أبل كار بلاي

إضاءة محيطية

فتحة سقف

شحن لاسلكي هيكل جذاب رياضي

خطوط بارزة تمنح السيارة شكل حاد وجريئ

إضاءة LED أو هالوجين

شبك أسود غير لامع

مرايا جانبية قابل للطي كهربائيًا

عجلات مقاس 16 أو 17 بوصة خماسية الأضلاع

مواصفات السلامة والأمان

نظام تثبيت السرعة التكيفي

التحذير من الاصطدام الأمامي

كشف المشاة

الكبح التلقائي في حالات الطوارئ

نظام مراقبة النقاط العمياء (BSM)

تنبيه حركة المرور الخلفية

المساعدة على تجنب الاصطدام

كاميرا الرؤية الخلفية

نظام متابعة المسار

تقنية دعم المكابح

الفئات والسعر

تتوفر سيارة هيونداي النترا مع 9 فئات مختلفة، وسعر يبدأ من 84450 ريال حتى 141375 ريال سعودي، والفئات التسعة هي:

هيونداي إلنترا فليت 1.6 لتر ستاندر هيونداي إلنترا سمارت 1.6 لتر هيونداي إلنترا Comfort 1.6L 2023 هيونداي إلنترا Comfort 2.0L 2023 هيونداي إلنترا بريميوم 1.6 لتر هيونداي إلنترا بريميوم 2.0 لتر هيونداي إلنترا HEV Smart 1.6L 2023 هيونداي إلنترا HEV Premium 1.6L 2023 هيونداي إلنترا HEV Ultimate 1.6L 2023

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