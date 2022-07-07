هيونداي النترا 2022: المواصفات والسعر

تمتاز شركة هيونداي الشهيرة بالإصدارات المتنوعة التي طالما اشتهرت بها إذ أن كل إصدار يختلف عن الأخر من حيث المواصفات الداخلية والخارجية، ونجد سيارة هيونداي النترا الأكثر تميزا على الإطلاق إذ أنها تتمتع بوجود مميزات رائعة إلى جانب محرك السيارة وسرعتها الكبيرة، ونجد سعر السيارة يتناسب طرديا مع كل ما تمتاز به ولكنه في جميع الأحوال يناسب مختلف الفئات، كما أن للسيارة نظام أمان عالي الكفاءة.

هيونداي النترا 2022 بمواصفات رائعة

تختلف مواصفات هيونداي النترا 2022 عن الإصدارات السابقة للشركة حيث أن السيارة تتمتع بوجود محرك بسعة 1.6 لتر ويعد مثالي لأنه يولد قوة 127 حصان تلك القوة التي تجعل سرعة السيارة الأنسب على الإطلاق لمحبي السرعة والتميز، كما نجد السيارة تتوافر بأكثر من فئة وكل فئة تتمتع بسعة محرك مختلفة، ونجد السيارة تأتي بإطارات أمامية وخلفية قوية بمساحة 17 أنش ومن الجدير بالذكر أن هيونداي النترا من سيارات الدفع الرباعي المميز لهذا تتحرك بسهولة في المرتفعات والأماكن الصحراوية.

المميزات الداخلية لسيارة هيونداي النترا 2022

تتمتع سيارة هيونداي النترا بعدة مميزات داخلية حيث أنها تحتوي على وسائط متعددة لتعطي للركاب المتعة الكبيرة ومن ضمن تلك الوسائط شاشة بمساحة 10 بوصة تدعم الاتصال بالبلوتوث والواي فاي، كما تتسم الشاشة بصوت رائع بخلاف وجود 6 مكبرات صوتية بالسيارة إلى جانب أنها تتمتع بمقاعد جلدية فاخرة يتم التحكم بها بشكل أوتوماتيك حيث يمكن تحريكها في أكثر من اتجاه، كما نجد المقاعد مزودة بوسائد هوائية لحماية الركاب من خطر الاصطدام، ومن أهم ما يميز السيارة هيونداي النترا 2022 وجود كاميرا خلفية متصلة بشاشة داخل السيارة لكي تعطي للسائق إمكانية متابعة الطريق الخلفي بسهولة كبيرة.

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مواصفات هيونداي النترا 2022 من الخارج

تمتاز هيونداي النترا 2022 بمواصفات خارجية متعددة إذ أن السيارة تتمتع بنظام أمان يتمثل في وجود إنذار مانع للسرقة بخلاف إنذارات الحماية من التصادم مع وجود فرامل مانعة الانغلاق، ولسهولة الرؤية في المناطق المظلمة تأتي السيارة بعدة مصابيح إضاءة تعمل بكفاءة عالية جدا إلى جانب وجود مصابيح أخرى للرؤية في الضباب، ولمحبي التميز والرقي تأتي السيارة بأكثر من لون لسهولة إرضاء جميع العملاء، ونجد السيارة من الخارج أيضا تمتاز بالشكل الجذاب المثالي.

سعر سيارة هيونداي النترا 2022

نظرا لأن سيارة هيونداي النترا 2022 تتوفر بأكثر من فئة فنجد السعر يختلف بين الفئة والأخرى ويبدأ من 65 ألف ريال سعودي بما يعادل 17 ألف دولار أمريكي ويصل في الأسواق المصرية إلى 320 ألف جنية مصري، ولكن توجد فئات أعلى يصل سعرها إلى 90 ألف ريال سعودي وكل فئة تختلف عن نظريتها في السرعة والقوة.