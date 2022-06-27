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بالصور.. “هينيسي فيلوسي رابتور 600” تخضع لاختبار “النار والجليد” في صحراء كاليفورنيا

محمد خير الحوراني

خضعت سيارة “هينيسي فيلوسي رابتور 600” لاختبار الشركة القوي والفريد من نوعه “النار والجليد” “Fire & Ice” في مواجهة الكثبان الرملية المتحركة ودرجات الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية في صحراء كاليفورنيا القاحلة.

هينيسي فيلوسي رابتور 600

عزم دوران قادر على الصمود في الظروف الصعبة

ومع عزم الدوران المحسّن بمقدار 940 نيوتن متر. تمكَّنت “هينيسي فيلوسي رابتور 600” من التعامل بشكلٍ جيد مع المنحدرات الشديدة كما تسلقت الكثبان الرملية التي يبلغ ارتفاعها 300 قدم، في ظلِّ عمليات الإطلاق القاسية والقيادة عالية السرعة.

هينيسي فيلوسي رابتور 600

كما تمكَّنت مجموعة نقل الحركة والتعليق في “هينيسي فيلوسي رابتور 600” من إثبات قدرتها على القفز فوق الكثبان الرملية  شديدة التباين بين الارتفاع والانحدار.

هينيسي فيلوسي رابتور 600

“هينيسي” تهتم بالجودة والموثوقة والأداء الفائق

بدوره أشاد المؤسس والمدير التنفيذي للشركة “جون هينيسي” بقدرات الفريق القادرة على تصنيع 500 مركبة عالية الأداء سنوياً ينتظرها الكثير من العملاء المتحمسين الذين يهتمون بما تقدِّمه “هينيسي” من الجودة والموثوقة والأداء الفائق.

هينيسي فيلوسي رابتور 600

“النار والجليد” تتويج العالم الحقيقي لساعات البحث والتطوير

كما أكَّد المدير التنفيذي للشركة أنَّ برنامج “النار والجليد” الذي تعتمده الشركة لاختبار سياراتها يأتي بمثابة تتويج العالم الحقيقي لمئات الساعات من البحث والتطوير التي يقضيها خبراء الشركة قبل إصدار أي طراز جديد من مقر الشركة في تكساس. وأوضح “هينيسي” أنَّ الهدف من ذلك البرنامج هو الجمع بين “الأداء النهائي وراحة البال الكاملة”عبر تقييم أداء المحرك والتعليق إضافة إلى الإطارات والعادم، في بيئات قاسية لضمان عدم تعرض العملاء لأية مشاكل.

هينيسي فيلوسي رابتور 600

وكما يعبر عنه اسم البرنامج “النار والجليد” فمن المقرر أن يتبع برنامج الطقس الحار مجموعة قاسية من اختبارات الطقس البارد في جبال كولورادو المتجمدة حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر.

هينيسي فيلوسي رابتور 600

هينيسي فيلوسي رابتور 600

هينيسي فيلوسي رابتور 600

هينيسي فيلوسي رابتور 600

هينيسي فيلوسي رابتور 600

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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