بالصور.. “هينيسي فيلوسي رابتور 600” تخضع لاختبار “النار والجليد” في صحراء كاليفورنيا

خضعت سيارة “هينيسي فيلوسي رابتور 600” لاختبار الشركة القوي والفريد من نوعه “النار والجليد” “Fire & Ice” في مواجهة الكثبان الرملية المتحركة ودرجات الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية في صحراء كاليفورنيا القاحلة.

عزم دوران قادر على الصمود في الظروف الصعبة

ومع عزم الدوران المحسّن بمقدار 940 نيوتن متر. تمكَّنت “هينيسي فيلوسي رابتور 600” من التعامل بشكلٍ جيد مع المنحدرات الشديدة كما تسلقت الكثبان الرملية التي يبلغ ارتفاعها 300 قدم، في ظلِّ عمليات الإطلاق القاسية والقيادة عالية السرعة.

كما تمكَّنت مجموعة نقل الحركة والتعليق في “هينيسي فيلوسي رابتور 600” من إثبات قدرتها على القفز فوق الكثبان الرملية شديدة التباين بين الارتفاع والانحدار.

“هينيسي” تهتم بالجودة والموثوقة والأداء الفائق

بدوره أشاد المؤسس والمدير التنفيذي للشركة “جون هينيسي” بقدرات الفريق القادرة على تصنيع 500 مركبة عالية الأداء سنوياً ينتظرها الكثير من العملاء المتحمسين الذين يهتمون بما تقدِّمه “هينيسي” من الجودة والموثوقة والأداء الفائق.

“النار والجليد” تتويج العالم الحقيقي لساعات البحث والتطوير

كما أكَّد المدير التنفيذي للشركة أنَّ برنامج “النار والجليد” الذي تعتمده الشركة لاختبار سياراتها يأتي بمثابة تتويج العالم الحقيقي لمئات الساعات من البحث والتطوير التي يقضيها خبراء الشركة قبل إصدار أي طراز جديد من مقر الشركة في تكساس. وأوضح “هينيسي” أنَّ الهدف من ذلك البرنامج هو الجمع بين “الأداء النهائي وراحة البال الكاملة”عبر تقييم أداء المحرك والتعليق إضافة إلى الإطارات والعادم، في بيئات قاسية لضمان عدم تعرض العملاء لأية مشاكل.

وكما يعبر عنه اسم البرنامج “النار والجليد” فمن المقرر أن يتبع برنامج الطقس الحار مجموعة قاسية من اختبارات الطقس البارد في جبال كولورادو المتجمدة حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر.