هينيسي تطلق سيارة دودج تشالنجر SRT Demon 1700

شركة هينيسي، المعروفة بخبرتها الواسعة في مجال تعديل السيارات، تُطلق قسمها الجديد HSO، يُركز هذا القسم على تقديم تعديلات فريدة من نوعها للسيارات، ويبدأ رحلته بتعديل دودج تشالنجر SRT Demon 170، ليصنع منها Demon 1700 Twin Turbo.

إنتاج محدود وتكلفة عالية

يُخطط HSO لإنتاج 12 نسخة فقط من هذه السيارة المُعدلة، النسخة الأولى من هذه السيارة المعدلة ستكون لجون هينيسي نفسه، الرئيس التنفيذي للشركة، الراغبون في اقتناء هذا الإصدار الفريد سيحتاجون لدفع 200,000 دولار للحصول على سيارتهم المعدلة من هذا القسم.

استراتيجية فريدة في التعديل

يتبع هذا القسم نهجاً مختلفاً في تعديلاته، حيث يركز على تحسين أداء السيارة بأسلوب مبتكر، بدلاً من استخدام شواحن توربينية أكبر لزيادة القوة الحصانية، يقوم القسم بتغيير المحرك المستخدم أصلاً في دودج تشالنجر SRT Demon 170 واستبداله بمحرك جديد لتعزيز الأداء.

قوة حصانية مذهلة

القسم يخطط لتزويد السيارة بمحركين توربينيين من طراز Precision 7576، مما يرفع الطاقة الإنتاجية للسيارة إلى 1,700 حصان، هذا التعديل يجعل السيارة تعمل بوقود E85، الذي يحتوي على نسبة عالية من الإيثانول.

خطة إنتاج حصرية ومحدودة

لا يخطط هذا القسم لإنتاج عدد كبير من السيارات المُعدلة سنوياً، بل يقتصر الإنتاج على ما بين 15 إلى 20 سيارة، يتطلب الحصول على واحدة من هذه السيارات المعدلة تقديم طلب خاص وتعاوناً مع فريق من المهندسين والبنائين المتخصصين لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء والحصرية.

فيما يلي جدول مواصفات سيارة دودج تشالنجر SRT Demon 170 :-