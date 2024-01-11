هواوي تعلن عن سيارتها الكهربائية الجديدة أيتو M9 صاحبة التقنيات الخارقة

أثارت سيارة أيتو M9 الكهربائية الجديدة جدلًا واسعًا منذ الإعلان الرسمي عنها؛ وذلك لما تتمتع به من تقنيات ذكية متطورة، بالإضافة إلى مساحتها الواسعة التي سوف تؤهلها لأن تكون سيارة عائلية متعددة الاستخدامات، وأكدت العلامة الصينية Aito على أن هذه السيارة سوف تُمثل طفرة ونقلة نوعية في مجال صناعة السيارات الكهربائية القادمة؛ ولذلك من خلال موقعنا سوف نعرض لكم أهم المعلومات والتفاصيل التي وردت عنها.

المواصفات الأدائية للمحرك

تم إصدار سيارة أيتو M9 الجديدة بنظامين مختلفين للطاقة، الأول هو إصدار مُمتد المدى EREV، والثاني سوف يكون إصدارًا كهربائيًا نقيًا، وفيما يلي سوف نعرض المواصفات الديناميكية لكلٍ منهما:-

المواصفات الإصدار الأول نسخة EV الإصدار الثاني نوع المحرك تحتوي السيارة على محرك أمامي وآخر خلفي. محرك بنزين H15RT بسعة 1.5 لتر تيربو، بالإضافة إلى وجود محركين كهربائيين. القوة الحصانية تبلغ السرعة القصوى للمحرك الأمامي حوالي (215 حصانًا)، بينما تبلغ السرعة القصوى للمحرك الخلفي حوالي (308 حصانًا)، أي أن إجمالي قوة السيارة تُعادل طاقة 523 حصانًا. الطاقة الناتجة عن محرك البنزين تُعادل قوة (150 حصانًا)، بالإضافة إلى الطاقة الناتجة عن المحركين الكهربائيين التي تُعادل قوة (489 حصانًا)، أي أن إجمالي القوة الحصانية للسيارة تُعادل طاقة 639 حصانًا. نوع البطارية الكهربائية بطارية ليثيوم ثلاثية من كاتل. بطارية ليثيوم ثلاثية من كاتل، بالإضافة إلى بطارية قياسية. سعة البطارية 97.682 كيلو وات في الساعة. 169.682 كيلو وات في الساعة. النطاق الكهربائي للسيارة يصل إلى 630 كم في الساعة. 1402 كم في الساعة.

سعر سيارة أيتو M9 الجديدة

أكدت شركة هواوي المالكة للعلامة الصينية أيتو، على أنه حتى الآن لم يتم تحديد السعر الرسمي لسيارة أيتو M9 الكهربائية الجديدة، ولكن وضعت الشركة سعرًا تقريبيًا لها وهو 20000 يوانًا، أي بما يُعادل 10,624 ريالًا سعوديًا.