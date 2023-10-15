هل يُشكِل غسيل بستم للسيارات أضرارًا على أجزائها السفلية؟

يعد غسيل بستم للسيارات واحدًا من أكثر طرق تنظيف السيارات شيوعًا في محطات تنظيف السيارات، ولكن مؤخرًا ظهرت العديد من الأقاويل والشائعات، حول احتمالية تدميره لأجزاء السيارة السفلية؛ لذا، سوف نوضح لكم أبرز المعلومات حول ذلك في السطور القادمة.

ما هو غسيل بستم للسيارات؟

هو إزالة بقايا الوحل والأوساخ العالقة بأسفل السيارة وباطنها، وذلك برفعها عن سطح الأرض بواسطة رافعات هيدروليكية، وتنظيفها بالماء المُضاف إليه منظفات مخصصة لذلك.





أنواع غسيل بستم

هناك نوعان من غسيل البستم للسيارت، وهما كالآتي:-

أنواع البستم التعريف النوع الأول يُستخدم فيه الماء والصابون فقط في غسيل باطن السيارة، وهو آمن تمامًا ولا يُسبب أي ضرر لأيٍٍ من أجزاء السيارة السفلية. النوع الثاني يُستخدم فيه الديزل لتنظيف وغسيل أسفل السيارة، وأكد خبراء السيارات بأنه من أخطر طرق الغسيل الضارة؛ وذلك لأنه يؤدي إلى تآكل أجزاء السيارة الداخلية.

فوائد غسل السيارة من الأسفل

المداومة على غسل السيارة من الأسفل يعود بالنفع على أداء السيارة، كما أن له العديد من الفوائد الأخرى، والتي تتمثل في الآتي:-