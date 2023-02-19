هتحل أزمة.. تعرف على مواصفات وسعر السيارة الكهربائية المصرية الجديدة

مع اقتراب موعد طرح أول سيارة مصرية في الأسواق، يرغب الكثير من المواطنين في التعرف علي سعر السيارة الكهربائية المصرية الجديدة، والتي من المقرر أن تعتمد كليا على الطاقة الكهربائية في تشغيلها ، والتي بدأ التخطيط لإنتاجها بعد قرار رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بوقف تصنيع التوك توك في مصر، كما تحتوي السيارة الجديدة على العديد من المميزات والتي سوف نعرضها لكم في السطور التالية.

سعر السيارة الكهربائية المصرية الجديدة

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن سعر السيارة الجديدة، ولكن تشير التوقعات أنه سوف يبلغ سعر السيارة نحو 95 ألف جنيه مصري، وذلك في حال إذا كانت البطارية بحجم 6 كيلو وات/ ساعة، بينما سيبلغ سعر السيارة الجديدة نحو 140 ألف جنيه، وذلك في حال كانت تحتوي على بطارية بحجم 12 كيلو وات/ ساعة، على أن يتم تحديد السعر الرسمي عند البدء في طرحها فعليا في الأسواق.

مواصفات السيارة

من المقرر أن يكون سعر السيارة الكهربائية المصرية الجديدة متناسبا مع المميزات التي تحتويها، ومن أبرز مواصفات السيارة الجديدة هي كالآتي: