نيسان تعلن عن أول نسخة Nismo من X-Trail

سمير زيادة

أعلنت شركة نيسان، إحدى العلامات التجارية التي تتبادر إلى الأذهان عند الحديث عن السيارات اليابانية، عن إصدار جديد من سيارة X-Trail، الرياضية متعددة الاستخدامات لعام 2026، وقد حوّلت الشركة سيارة إكس-تريل العائلية إلى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات عالية الأداء، تتميز بديناميكية محسنة، وانعطاف أفضل، وقيادة أكثر رقيًا، تابع القراءة للتعرف على ميزات وتصميم سيارة Nissan X-Trail Nismo 2026.

سيارة Nissan X-Trail Nismo مخصصة لعشاق التصميم الرياضي

طُرحت سيارة إكس-تريل نيسمو الجديدة بتصميم خارجي أكثر جرأةً ومقصورة داخلية رياضية، إلا أن شعار نيسمو لا يُمثل أي زيادة في الأداء، زُوّدت إكس-تريل نيسمو موديل 2026 بنفس مولد البنزين سعة 1.5 لتر، بقوة 105 كيلوواط، وبطارية صغيرة، كما في الطرازات السابقة، يُشغّل هذا النظام المحركين الكهربائيين الأماميين بقوة 150 كيلوواط والخلفيين بقوة 100 كيلوواط.

كما أعلنت نيسان عن إعادة ضبط نظام الدفع الرباعي الكهربائي e-4FORCE، لكنها لم تُفصح عن أي تفاصيل إضافية، يتميز نظام التعليق المُحسّن بنوابض جديدة وممتصات صدمات Kayaba Swing Valve، مما يُعزز التحكم بالهيكل دون المساس بالراحة.

علاوة على ذلك، قامت نيسان بخفض الخلوص الأرضي للسيارة بنسبة 29 في المائة لزيادة القوة السفلية للحصول على مزيد من الاستقرار عند السرعات العالية، وهو ما يعزز أيضًا مظهرها الرياضي.

يتميز التصميم الخارجي والداخلي بلمسات حمراء جريئة مع لمسات من الكروم الداكن، اللون الرئيسي هو الرمادي الشبح المميز لسيارات نيسمو، مع سقف أسود فائق، كما تتوفر ألوان الأحمر الكاردينال، والأبيض المنشوري، والرمادي المعدني الداكن، والأسود الماسي.

من المقرر أن تبدأ مبيعات سيارة Nissan X-Trail Nismo 2026 في اليابان حصريًا، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات في 24 سبتمبر.

