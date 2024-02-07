نيسان تطلق آريا نيسمو الكهربائية الرياضية الجديدة

نيسان توسع مجموعة نيسمو الرياضية بإضافة الطراز الكهربائي الجديد، آريا نيسمو، هذا الطرح يمثل خطوة مهمة للشركة، حيث يجمع بين الأداء الرياضي والتكنولوجيا الكهربائية، مما يعكس التزام نيسان بالابتكار والاستدامة.

إطلاق آريا نيسمو



تم الكشف عن آريا نيسمو، الإضافة الجديدة لعائلة نيسمو الرياضية من نيسان، في معرض طوكيو للسيارات 2024، تأتي هذه السيارة الكهربائية بمستويين مختلفين من الأداء، الأول بقوة 362 حصان وعزم دوران 560 نيوتن متر، والثاني بقوة 430 حصان وعزم 600 نيوتن متر، مع خيارين لحجم البطارية، 66 كيلووات\س و91 كيلووات\س.





الأداء والوزن



تصنيف آريا نيسمو كسيارة SUV كهربائية يجعلها أثقل وزنًا، حيث تبدأ من 2080 كيلوجرام، نيسان لم تعلن بعد عن أرقام التسارع وغيرها من التفاصيل المتعلقة بأدائها، لكن يتوقع أن توفر تجربة قيادة مميزة.





التحديثات الجمالية والتقنية



تتميز هذه النسخة بتحديثات جمالية تشمل عجلات جديدة قياس 20 إنش وتحسينات في أنظمة التوجيه والمناورة، بالإضافة إلى وضعية قيادة جديدة مصممة للأداء الرياضي.





التحديثات الداخلية والإطلاق العالمي

داخليًا، تتميز السيارة بمقاعد أمامية أكبر حجمًا، مع لمسات حمراء وشعارات نيسمو التي تعزز الشعور بالفخامة والأداء الرياضي، ستبدأ نيسان في طرحها في السوق الياباني خلال الربيع القادم، ومن المتوقع أن تصل إلى الأسواق العالمية قبل نهاية العام، حيث ستنافس موديلات مثل كيا EV6 GT وهيونداي ايونيك 5 N.

فيما يلي جدول مواصفات السيارة: