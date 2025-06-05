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نيسان تستعد رسميًا لإطلاق الجيل الجديد من طراز Nissan Leaf بميزات مبتكرة رائعة

سمير زيادة

تدخل نيسان حقبة جديدة في سوق السيارات الكهربائية بطرازها الجديد من طراز Nissan Leaf، الجيل الثالث، وقد كُشف النقاب عن ليف الجديدة، التي اكتسبت شكلاً كروس أوفر وخضعت لإعادة تصميم شاملة، لأول مرة قبل إطلاقها الرسمي في نهاية يونيو.

نيسان تستعد رسميًا لإطلاق الجيل الجديد من طراز Nissan Leaf بميزات مبتكرة رائعة

نيسان تطلق نموذجها الجديد Nissan Leaf

تخلّت سيارة Nissan Leaf الجديدة عن هيكل الهاتشباك الذي كان سائداً في الأجيال السابقة، لتنضم إلى فئة سيارات الكروس أوفر، ويُعد الجزء الخلفي بتصميم فاست باك، ومصابيح LED الأمامية الجديدة ذات الخطوط الحادة، والعجلات المعدنية قياس 19 بوصة، وفتحات التهوية النشطة أسفل المصد الأمامي، من العناصر الرئيسية التي تُشكّل هوية السيارة التصميمية، وقد بلغ معامل السحب 0.25 Cd، ما يعني أن هذه القيمة تُمثّل أقل قيمة لطراز إنتاجي طورته نيسان حتى الآن.

نيسان تستعد رسميًا لإطلاق الجيل الجديد من طراز Nissan Leaf بميزات مبتكرة رائعة

يُعد السقف البانورامي الزجاجي الكهروكرومي المدمج في هيكل السيارة من أبرز مزايا هذا الطراز، يُغني هذا الزجاج الخاص عن استخدام واقيات الشمس، وهو مزود بطبقة عاكسة تُحسّن توازن درجة الحرارة داخل السيارة.

تتحقق الراحة والرحابة في المقصورة بفضل منصة CMF-EV المشتركة مع طراز أريا من نيسان، يوفر الهيكل ذو الأرضية المسطحة مساحة معيشة واسعة ويزيد من سهولة الاستخدام.

نيسان تستعد رسميًا لإطلاق الجيل الجديد من طراز Nissan Leaf بميزات مبتكرة رائعة
نيسان تستعد رسميًا لإطلاق الجيل الجديد من طراز Nissan Leaf بميزات مبتكرة رائعة

سيتم إنتاج الجيل الجديد من سيارة Nissan Leaf بمحرك واحد فقط، ولن تُطرح بنظام الدفع الرباعي، يتراوح مدى السيارة بين 300 و500 كيلومتر حسب الطراز المُختار، وبفضل ميزة الشحن السريع، تستطيع السيارة قطع مسافة 200 كيلومتر تقريبًا في 40 دقيقة، تهدف هذه الميزة إلى تعزيز عملية الاستخدام في المسافات الطويلة.

سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل التقنية للسيارة عند الإطلاق العالمي المقرر في 18 يونيو.


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عن الكاتب:
سمير زيادة

سمير زيادة، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، مارست مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أعمل حاليًا في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وشؤون أخرى، والكتابة حولها.

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