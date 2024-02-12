نيسان باترول 2024: المواصفات والأسعار الرسمية في السعودية

نيسان باترول 2024، واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي الكبيرة الحجم، كما تشتهر بقدرتها الفائقة على السير في الطرق الوعرة و مختلف التضاريس، في هذا المقال سنستكشف مواصفاتها، تقنياتها، وسعرها، وموعد إطلاقها في الأسواق السعودية.

المواصفات الداخلية والخارجية لنيسان باترول 2024

تتميز السيارة بعدة مواصفات داخلية وخارجية رائعة، تشمل:

التصميم الداخلي:

يجمع بين الفخامة والعملية، مع استخدام الخشب الراقي والجلد الفاخر، شاشة تعمل باللمس بحجم 12 إنش، نظام صوتي JBL عالي الجودة، مقاعد كهربائية مع نظام تدفئة، وتكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المنطقة.

التصميم الخارجي:

يتميز بمصابيح LED أمامية وخلفية، مصابيح ضبابية، مرايا جانبية كهربائية، تصميم رياضي للمصدات، فتحة سقف بانورامية كهربائية، وزجاج عاكس للحرارة.

أداء وقدرات نيسان باترول 2024

تأتي السيارة بإصدارين من المحركات هما:-

الإصدار الأول: محرك بنزين V6 بسعة 4 لتر، ينتج قوة 275 حصان.

الإصدار الثاني: محرك بسعة 5.6 لتر، يولد قوة 400 حصان وعزم دوران 540 نيوتن، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

السعر والإطلاق في السعودية

يتوقع خبراء السوق أن يبدأ سعر السيارة من 212,200 ريال سعودي للفئة الأولى، بينما تصل الفئة الأعلى إلى حوالي 411,000 ريال سعودي، ومن المنتظر أن يتم إطلاق هذه السيارة في مطلع 2024.

فيما يلي جدول مواصفات سيارة نيسان باترول موديل 2024: