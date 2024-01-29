نظرة شاملة على سيارة لينك أند كو 03 بلس موديل 2024 من حيث المواصفات والأسعار

لينك أند كو 03 بلس موديل 2024 من السيارات السيدان الفاخرة التي وصلت السعودية مؤخرًا، والتي تم تصنيفها بأنها واحدة من أهم السيارات التي تُناسب الفئة الشبابية من كلا الجنسين، كما أنها تتميز بشكلها الرياضي وألوانها العصرية والمميزة، بالإضافة إلى أنها مزودة بتقنيات متطورة وترقيات في الشكل الداخلي والخارجي لا مثيل لها، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم أهم التفاصيل والمعلومات حول هذه السيارة الجديدة.

المواصفات الديناميكية للمحرك

تم تجهيز سيارة لينك أند كو 03 بلس موديل 2024 بمحرك قوي، ينتج الأرقام الأدائية الآتية:-

نوع المحرك محرك تيربو. سعة المحرك لترين. القوة الحصانية محرك قوي ينتج عنه طاقة تُعادل قوة 265 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 380 نيوتن لكل متر. ناقل الحركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات. سعة خزان الوقود 95 لترًا. نوع الوقود بنزين 95. معدل استهلاك الوقود تستهلك السيارة لترًا من البنزين لقطع مسافة 14.1 كيلو مترًا. معدل التسارع تتسارع السيارة من الثبات حتى الوصول إلى 100 كم في غضون 5.7 ثانية. السرعة القصوى تصل إلى 250 كيلو مترًا في الساعة. نظام التوجيه كهربائي. نظام التعليق الأمامي ماكفرسون – مستقل. نظام التعليق الخلفي متعدد الوصلات. نظام الدفع يعمل ناقل الحركة الأوتوماتيكي على نقل الحركة للعجلات الأربعة بنظام الدفع الكلي المستمر AWD.

سعر سيارة لينك أند كو 03 بلس 2024

تتوافر سيارة لينك أند كو 03 بلس 2024 لدى شركة الجبر التجارية، وهي الوكيل الرسمي لها في السعودية بالسعر الآتي:-