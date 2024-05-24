نصائح للحفاظ على تابلوه السيارة من التشقق وعلامات التلف

تعاني العديد من السيارات من مشكلة تشقق التابلوه، وهي مسألة مزعجة لأصحاب السيارات، تحدث هذه التشققات بسبب عوامل مختلفة كتعرض التابلوه لأشعة الشمس المباشرة وارتفاع درجات الحرارة، ويتطلب الحفاظ على تابلوه السيارة اهتمامًا خاصًا، خصوصًا أنه يعد من العناصر الجمالية المهمة داخل السيارة.

أسباب تشقق تابلوه السيارة

أبرز سببين لتشقق تابلوه السيارة هما التعرض المستمر لأشعة الشمس الفوق بنفسجية والحرارة المرتفعة، يؤدي هذان العاملان إلى تجفيف وتكسير المكونات الكيميائية للبلاستيك في التابلوه، وخاصةً إذا كان مصنوعًا من مادة البولي فينيل كلورايد (PVC) كما هو الحال في السيارات القديمة، تتفاقم المشكلة عند ركن السيارة في العراء تحت أشعة الشمس المباشرة.

إصلاح تشققات تابلوه السيارة

يمكن إصلاح التشققات الصغيرة في التابلوه باستخدام مواد كالسيليكون أو مجموعات الإصلاح المتاحة في متاجر قطع الغيار، لكن في حالة الشقوق العميقة والطويلة، يصبح من الضروري استبدال التابلوه بالكامل، يعتبر هذا الحل مؤقتًا، حيث يمكن أن تظهر الشقوق مجددًا بسبب التعرض المستمر للحرارة وأشعة الشمس.

نصائح للحفاظ على تابلوه السيارة