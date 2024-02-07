نصائح السلامة لنوم الأطفال الرضع في مقاعد السيارة

السلامة والأمان للأطفال على متن السيارات هي مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأهل، لا يكفي فقط توفير مقاعد خاصة للأطفال والرضع، بل يجب أيضًا الانتباه لعدة جوانب أخرى مهمة تضمن سلامتهم، في هذا المقال، سنستعرض بعض النصائح الهامة فيما يخص سلامة الأطفال داخل السيارات.

أهمية مقاعد الأطفال في السيارات

وجود الأطفال في السيارة يتطلب تدابير خاصة لضمان سلامتهم، مقاعد الأطفال المصممة خصيصًا للسيارات تعتبر خطوة أساسية، لكنها وحدها لا تكفي لضمان الأمان الكامل، يجب على الأهل أن يكونوا على وعي تام بأن هناك عوامل أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

تحذيرات الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من أن وضع الرضع في وضعية الجلوس أثناء النوم، كما هو الحال في مقعد السيارة، قد يعرضهم لخطر الاختناق، استنادًا إلى دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، تم التحقيق في 47 حالة وفاة لرضع في مقاعد السيارات، وجدت الدراسة أن السبب الرئيسي للوفاة هو الاختناق، سواء بسبب حزام الأمان أو بسبب انزلاق وضعية الطفل.

الأسباب الخفية وراء الوفيات

ثلثي حالات الوفاة التي درستها الرابطة كانت في مقاعد السيارة المخصصة للأطفال، الوفيات الأخرى حدثت في الأرجوحات أو عربات الأطفال، يتبين من هذه الدراسة أهمية تأمين وضعية الطفل بشكل صحيح داخل المقعد، وضرورة مراقبتهم بشكل مستمر.

كيفية تجنب الخطر

لتجنب خطر الاختناق، توصي الدراسة بأن ينام الرضيع في سريره وعلى ظهره، خاصةً عندما يكون بمفرده، هذا الإجراء يقلل من احتمال حدوث مثل هذه الحوادث المؤسفة داخل السيارة.

مخاطر الحرارة داخل السيارة

تحذر الرابطة الألمانية أيضًا من ترك الطفل بمفرده في السيارة خلال الصيف، لأن درجات الحرارة داخل السيارة يمكن أن تصل إلى حوالي 50 درجة مئوية في فترة قصيرة، مما يعرض الطفل لخطر الإصابة بضربة حرارية، تجنبًا لهذا الخطر، يجب عدم ترك الطفل في السيارة دون رقابة، خاصة في الأيام الحارة.

نصائح لضمان سلامة الأطفال في السيارة

لضمان السلامة الكاملة للأطفال على متن السيارة، ينبغي اتباع بعض الإرشادات الهامة، منها استخدام مقاعد الأطفال المناسبة لأعمارهم وأحجامهم، ضبط حزام الأمان بشكل صحيح، والتأكد من أن الطفل يجلس في وضعية آمنة ومريحة، كما يجب تجنب أي شيء قد يعيق تنفس الطفل أو يؤثر على وضعيته.

الوعي والمسؤولية

مسؤولية سلامة الأطفال في السيارة لا تقتصر فقط على الأهل، بل تشمل جميع مستخدمي الطريق، يجب على السائقين القيادة بحذر ومراعاة أن هناك أطفالاً قد يكونون على متن السيارات المحيطة، كما يجب تجنب التشتيت والانتباه التام أثناء القيادة.