نسائية بـ 40 ألف جنيه.. مواصفات دايو ماتيز موديل 2002

تفضل السيدات دائما السيارات التي تتماشي مع طبيعتهم البشرية، وبالتالي يبحثون عن سيارة اقتصادية وسهلة القيادة من أجل ممارسة أنشطتهم اليومية بكل سهولة ويسر خاصة في بداية تعلمهم القيادة، وتمتلك سيارة دايو ماتيز موديل 2002 اغلب المواصفات والمميزات التي يفضلها النساء والشباب، حيث أنها تنتمي إلي فئة السيارات الهاتشباك.

المواصفات الفنية لسيارة دايو ماتيز موديل 2002

تعمل سيارة دايو ماتيز موديل 2002 بمحرك سعته 800 سي سي، ينتج قوه قدرها 52 حصان ، وعزم دوران 69 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100كم/ساعة في فترة زمنية قدرها 17 ثانية.

مميزات السلامة والأمان في سيارة دايو ماتيز موديل 2002

سيارة دايو ماتيز موديل 2002 تأتي مزودة بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، سنتر لوك، وإنذار سرقة، وكشافات شبورة، وبار حديد تحت الصداد لحماية مقدمة السيارة.

المواصفات الداخلية لسيارة دايو ماتيز موديل 2002

مقصورة السيارة من الداخل متطورة وتحتوي على تكييف قوي للغاية، و يتم فتح الشنطة من الداخل، وفتح تانك البنزين من الداخل، وهاف باور، وزجاج أمامي كهربائي، وفرش من القماش أو بلمسات الجلد، ومدخل AUX، وبلوتوث، ومدخل USB، و راديو مع مكبري صوت، وتكييف.

المواصفات الخارجية لسيارة دايو ماتيز موديل 2002

سيارة دايو ماتيز موديل 2002 تأتي بأبعاد وأطوال مختلفة على النحو التالي، الطول 3495 مم، والعرض 1495مم، والارتفاع 1485 مم، وسعة الشنطة الخلفية 145 لتر، وقاعدة عجلات 2340مم.

تأتي سيارة دايو ماتيز موديل 2002 بشكل خارجي مميز وأنيق، حيث لديها قدرة عالية على المناورة وذلك بفضل تصميمها الخارجي الصغير، وتحتوي على مصابيح أمامية وفجات للرؤية الليلية، وتحتوي أيضا على صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة .

سعر سيارة دايو ماتيز موديل 2002

تبدا أسعار سيارة دايو ماتيز موديل 2002 في مصر من 40 الف جنيه، حتي 55 الف جنيه ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة