مُخصصة للأسواق الأوربية .. هوندا ZR-V الأسطورة اليابانية الجديدة

هوندا ZR-V موديل 2023 الجديدة كليا هي أحدث ما أضافته رائدة صناعة السيارات اليابانية للأسواق الأوربية، والتي من المتوقع أن تصل إلى الأسواق الأوربية خلال العام القادم، ويمثل هذا الطراز الجديد من هوندا حلقة وسط بين موديل HR-V و CRV في محفظة العلامة التجارية.

هوندا تتكتم على مواصفات ZR-V

وتحاول شركة هوندا اليابانية التكتم على مواصفات ZR-V المعدة خصيصاً للأسواق الأوربية، حسبما أعلنه تقرير موقع “موتور وان” الذي أكد على أن الشركة لم تُفصح بشكل مُفصل على مزايا هذا الطراز من هوندا.

المعلومة الوحيدة المؤكدة هي أن هوندا ZR-V سوف تأتي بمجموعة نقل هايبرد، كما أنها ستنضم إلى طراز HR-V، والجيل الجديد من CR-V، هذان الطرازان اللذان يتميزا بإضافات كهربائية أسفل غطاء المحرك.

هوندا تتبع سياسة جديدة بالأسواق الأوربية

ويعتبر طرح الطراز الجديد من هوندا ZR-V، جزء من الاستراتيجية التي تتبعها هوندا في التعامل مع الأسواق الأوربية، حيث تعتمد على إمداد سوق السيارات الأوربية بنماذج هجينة من السيارات اليابانية، هذا النموذج الذي لم تعلن عن تفاصيله هوندا بشكل رسمي.

وعرض موقع “موتو وان” في إسبانيا بعض من الصور الحصرية والأولية لنفس الطراز ولكن النسخة المخصصة للأسواق الصينية، والتي من المنتظر أن يتم طرح نسخة الكروس أوفر منها بمحرك احتراق داخلي 1.5 لتر مزود بشاحن تربو مع ناقل حركة CVT.

تدخل هوندا منعطفاً جديداً مع طرحها للنموذج الجديد ZR-V في أوربا، حيث سيتبقى لدي شركة السيارات اليابانية الكبري “هوندا” طراز واحد بدون أي إضافات كهربائية، وسيظل النموذج الوحيد الذي يعمل بمحرك احتراق داخلي في أوربا، هي هوندا سيفيك، والتي تعمل بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر وبقوة 300 حصان.