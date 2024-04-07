أخبار السيارات

ميني توقف إنتاج Clubman بعد مرور 55 عام

آية شام

منذ ظهورها الأول في عام 1969، قصة ميني Clubman تختزن في ثناياها سلسلة من الإنجازات المتتالية، والتي شهدت تجددًا ملحوظًا في عام 2007، هذه الإعادة للحياة لم تكن مجرد عودة إلى الأسواق، بل كانت توسعة لبصمتها على الصعيد العالمي بأرقام مبيعات استثنائية، منذ ذلك الحين، تم إنتاج أكثر من مليون ومئة ألف نسخة، نصفها تقريبًا تحت رعاية BMW، الشركة الأم.

نهاية عصر وبداية جديدة

مع تحول الصناعة نحو السيارات الكهربائية، بدأ فصل جديد يتجه نحو تحديث الأسطول بموديلات كهربائية بالكامل مثل Countryman وAceman، مما أدى إلى استبدال Clubman تدريجيًا.

وداعًا لـ Clubman

اللحظة التاريخية جاءت مع خروج آخر نسخة من Clubman من خطوط الإنتاج، معلنةً بذلك انتهاء مسيرة 55 عامًا من النجاح والتميز، هذا الطراز الذي تميز بأبوابه الأربعة وتصميمه الفريد عن باقي موديلات ميني، خلق مكانة خاصة في قلوب محبيه، جعلت من وداعه أمرًا ليس بالسهل.

تأكيد على المستقبل الكهربائي

مع هذه النهاية، يأتي التأكيد من قبل المسؤولين في ميني على الفرص والإمكانيات الجديدة التي تحملها الطرازات الكهربائية القادمة، موضحين أن الابتكار لن يتوقف عند هذا الحد.

ماركوس جرونيسل المدير التنفيذي، عبر عن فخره بالإنجازات التي حققتها ميني Clubman على مدى العقود الماضية، مؤكدًا على الترحيب بأعضاء جدد في عائلة ميني.


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آية شام

كاتبة مقالات خبرة أسعى دائماً إلى تطوير وزيادة خبراتي ومهارتي في جمع المعلومات، وتبسيطها، وإيصالها للقاري.

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