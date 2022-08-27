موفرة في البنزين.. سوزوكي سيلاريو 2013 أصغر سيارة مستعملة وبسعر مناسب

المحرك سعته 1000 سي سي، يمكن أن ينتج قوة قدرها 67 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يقدر بحوالي 87 نيوتن/متر عند 3400 دورة في الدقيقة.

ناقل الحركة يوجد نوعين من نواقل الحركة إما يدوي مكون من 5 سرعات، أو أوتوماتيكي الأداء.

السرعة القصوى حوالي 155 كيلومتر في الساعة.

معدل تسارع السيارة تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 14 ثانية.

الفرامل ABS مانعة للانغلاق، بالإضافة إلى مزايا أمان أخرى مثل برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وخاصية الثبات الإلكتروني ESP في الفئات عالية التجهيز.

معدل استهلاك الوقود معدل الاستهلاك جيد وموفر للوقود، ويبلغ حوالي 4.4 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

مزايا السيارة الداخلية السيارة مزودة بمكيف هواء، وزجاج كهربائي، وعجلة قيادة باور، ونظام صوتي وترفيهي.

المواصفات الخارجية للسيارة تنتمي إلى فئة الهاتشباك، وتصميمها الخارجي مميز رباعي الابواب، ومزودة بجنوط 13 بوصة، بالإضافة إلى مصابيح أمامية حادة المظهر ذات لمسة انسيابية.