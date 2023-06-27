موعد انتهاء عروض شركة الناغي على سيارة لينكون كورسير في يونيو 2023
أعلنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات عن أقوى العروض على سيارة لينكون كورسير، والتي تبدأ في الفترة ما بين 1/6/2023 وتنتهي في 30/6/2023، بدون مقدم عند شراء السيارة بنظام القسط، وتسهيلات في السداد وضمان ممتد على الصيانة، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الشراء.
مواصفات سيارة لينكون كورسير 2022
تعد سيارة لينكون كورسير 2022 من أهم السيارات فئة الكروس أوفر المدمجة في أسواق السيارات بالخليج العربي، ولها مكانة خاصة في السوق السعودي؛ نظرًا لتمتعها بشكل راقي وعصري، ومن ثم بالمواصفات الآتية:-
|نوع المحرك
|محرك هجين تربو رباعي الأسطوانات.
|سعة المحرك
|تبلغ سعته 2.5 لترًا.
|القوة الحصانية
|قوة تصل إلى 245 حصانًا.
|سعة خزان الوقود
|16,2 لترًا.
|الارتفاع عن سطح الأرض
|7,8 بوصة.
|عزم الدوران
|280 نيوتن لكل متر.
مزايا سيارة لينكون كورسير 2022
تتمتع سيارة لينكون كورسير 2022 بالعديد من مواصفات الأمان؛ التي جعلتها الخيار الأول لمحبي شراء سيارات الدفع الرباعي، وفيما يلي سوف نستعرض أبرز مميزاتها:-
- تتميز السيارة بجمال التصميم وبراعة التصنيع، واحتواء المقدمة على مصابيح أمامية من النوع LED.
- مزودة بشاشة حجم 8 بوصة تعمل باللمس، يمكن التحكم من خلالها في اتصال الواي فاي، والعديد من التقنيات الإلكترونية الأخرى.
- مقصورة السيارة واسعة وجميع الكراسي مكسوة بالجلد الصناعي، المتداخل معه قطع من الألومنيوم اللامع.
- يمكن طي الكراسي الخلفية وتحريكها إلى الخلف؛ حتى تتسع المساحة الأمامية.
- تتوافر سيارة لينكون كورسير 2022 بثلاث فئات وهم (standard,Grand Touring, Reserve).