موعد انتهاء عروض شركة الناغي على سيارة لينكون كورسير في يونيو 2023

أعلنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات عن أقوى العروض على سيارة لينكون كورسير، والتي تبدأ في الفترة ما بين 1/6/2023 وتنتهي في 30/6/2023، بدون مقدم عند شراء السيارة بنظام القسط، وتسهيلات في السداد وضمان ممتد على الصيانة، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الشراء.

مواصفات سيارة لينكون كورسير 2022

تعد سيارة لينكون كورسير 2022 من أهم السيارات فئة الكروس أوفر المدمجة في أسواق السيارات بالخليج العربي، ولها مكانة خاصة في السوق السعودي؛ نظرًا لتمتعها بشكل راقي وعصري، ومن ثم بالمواصفات الآتية:-

نوع المحرك محرك هجين تربو رباعي الأسطوانات. سعة المحرك تبلغ سعته 2.5 لترًا. القوة الحصانية قوة تصل إلى 245 حصانًا. سعة خزان الوقود 16,2 لترًا. الارتفاع عن سطح الأرض 7,8 بوصة. عزم الدوران 280 نيوتن لكل متر.

مزايا سيارة لينكون كورسير 2022

تتمتع سيارة لينكون كورسير 2022 بالعديد من مواصفات الأمان؛ التي جعلتها الخيار الأول لمحبي شراء سيارات الدفع الرباعي، وفيما يلي سوف نستعرض أبرز مميزاتها:-