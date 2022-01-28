مواصفات و سعر سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة 2022 السعودية

نعرض اليوم مواصفات وسعر سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة لهذا العام 2022 والتي تعتبر من بين الأكثر سيارات بحثا وطلب في المملكة العربية السعودية، عمان، الكويت وكذا البحرين، حيث تم صنعها في المصانع اليابانية بتصميم سيدان ذات أربع أبواب، ووزن حوالي 1800 كلغ بشكل متناسق جذاب، وبمحرك 208 إلى 400 حصان وغيرها من المواصفات الجيدة التي سنتطرق إلى ذكرها بالتفصيل بالإضافة إلى سعرها في المملكة العربية السعودية.

سعر سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة 2022 في السعودية

يبحث العديد في السعودية على محرك البحث “جوجل” وفي مختلف مواقع التواصل حول سعر سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة 2022، والتي تخلف من سيارة لأخرة حسب قوة المحرك وسعته كما سنبينه في الجدول الآتي.:

نوع وسعة المحرك سعرها جديدة في السعودية 2.0T SAR 152,500 إلى 160,000 SAR 3.0T SAR 195,000 3.0T Red Sport SAR 218,500 إلى 225,000 SAR

مواصفات سيارة انفنتي كيو q50

تتمتع سيارة انفنتي كيو q50 بالعديد من المواصفات الجيدة و المريحة بالمقارنة مع سعرها في دول الخليج العربي لذى فإنها تلقى رواجا كبيرا سعيا لامتلاكها فمن مواصفاتها ما سنذكره الآن في هذا الجدول.

فئات سيارة انفنتي كيو q50 مستوى أداء السيارة