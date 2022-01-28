مواصفات و سعر سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة 2022 السعودية

عادل مرير

نعرض اليوم مواصفات وسعر سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة لهذا العام 2022 والتي تعتبر من بين الأكثر سيارات بحثا وطلب في المملكة العربية السعودية، عمان، الكويت وكذا البحرين، حيث تم صنعها في المصانع اليابانية بتصميم سيدان ذات أربع أبواب، ووزن حوالي 1800 كلغ بشكل متناسق جذاب، وبمحرك 208 إلى 400 حصان وغيرها من المواصفات الجيدة التي سنتطرق إلى ذكرها بالتفصيل بالإضافة إلى سعرها في المملكة العربية السعودية.

مواصفات و سعر سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة 2022 السعودية

سعر سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة 2022 في السعودية

يبحث العديد في السعودية على محرك البحث “جوجل” وفي مختلف مواقع التواصل حول سعر سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة 2022، والتي تخلف من سيارة لأخرة حسب قوة المحرك وسعته كما سنبينه في الجدول الآتي.:

مواصفات و سعر سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة 2022 السعودية
سعر سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة 2022 السعودية
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مواصفات و سعر سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة 2022 السعودية
 سعر سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة 2022 السعودية
          نوع وسعة المحرك      سعرها جديدة في السعودية
                  2.0T        SAR 152,500 إلى 160,000 SAR
                  3.0T              SAR 195,000
           3.0T Red Sport        SAR 218,500 إلى 225,000 SAR

مواصفات و سعر سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة 2022 السعودية
مواصفات سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة 2022 السعودية
مواصفات و سعر سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة 2022 السعودية
مواصفات سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة 2022 السعودية

مواصفات سيارة انفنتي كيو q50

تتمتع سيارة انفنتي كيو q50 بالعديد من المواصفات الجيدة و المريحة بالمقارنة مع سعرها في دول الخليج العربي لذى فإنها تلقى رواجا كبيرا سعيا لامتلاكها فمن مواصفاتها ما سنذكره الآن في هذا الجدول.

مواصفات و سعر سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة 2022 السعودية
مواصفات و سعر سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة 2022 السعودية
فئات سيارة انفنتي كيو q50 مستوى أداء السيارة
المحرك علبة التروس القوة (حصان) العزم (نيوتن/م) استهلاك الوقود
(L/100km)		 الاقتصاد في استهلاك الوقود (كم / لتر) 100-0 كلم/سا (ثانية) السرعة القصوى
(كلم/سا)
2.0TC I4 RWD      7A     208     350     8.1            12.3         7.2     240
3.0TC V6 RWD      7A     300     400     8.8            11.4         5.5     250
3.0TC V6 RWD      7A     400     474     9.2           10.9         4.7     250
3.5H V6 RWD      7A     360     536     7.8           12.8         5.1     250
مواصفات و سعر سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة 2022 السعودية
مواصفات و سعر سيارة انفنتي كيو q50 الجديدة 2022 السعودية
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عادل مرير

حاصل على الليسانس تخصص كهروتقني ومتقاعد من منصب في المحافظة السياسية بالجيش الجزائري كذلك أعمل في الصحافة الإلكترونية مدون وكاتب في موقع نجوم مصرية المعروف وعملت أيضا في العديد من المواقع الإخبارية.


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